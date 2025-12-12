En el allanamiento de la finca de Pilar, ordenado por el juez Daniel Rafecas, hallaron 45 autos de lujo y/o de colección, 7 motos de alta cilindrada y 2 kartings, todos propiedad de la firma Real Central SRL.
Allanamiento en una finca que estaría vinculada a la AFA: encontraron 45 autos de alta gama
