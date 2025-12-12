Allanamiento en una finca que estaría vinculada a la AFA: encontraron 45 autos de alta gama

La finca en Villa Rosa, partido bonaerense de Pilar, es atribuida a Claudio “Chiqui” Tapia y a Pablo Toviggino, en el marco de una investigación patrimonia.

Según fuentes judiciales, al predio registrado a nombre de la sociedad Real Central SA, de Luciano Pantano y su madre, Ana Conte, ingresaron también seis peritos designados para realizar la tasación del inmueble: tres enviados por la Corte Suprema y tres del Colegio de Martilleros de San Isidro.