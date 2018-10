Allanamiento a Cristina: un fiscal pidió investigar documentos encontrados

El fiscal federal Eduardo Taiano pidió investigar el hallazgo de documentación que se sospecha pudo haber sido obtenida de manera ilegal durante el allanamiento a la casa de la ex presidenta Cristina Kirchner en el Calafate, por orden del juez Claudio Bonadio.

La apertura de la investigación es a partir de toda la documentación encontrada en la casa de Cristina Kirchner entre el 24 y 26 de agosto pasado por la Policía Federal, cuando registró minuciosamente la vivienda, en el arco de la causa por los cuadernos del chofer Oscar Centeno, en la cual la ex presidenta terminó procesada como "jefa" de una asociación ilícita.

Tras ese hallazgo, Bonadio extrajo testimonio y se formaron tres causas, una de las cuales recaló en el juzgado de su colega Marcelo Martínez de Giorgi y ante quien ahora el fiscal Taiano pidió comenzar una investigación, que por el momento no tiene un imputado concreto, pero el avance de la pesquisa "permitirá identificar a los responsables".

En la casa de Cristina se encontró una carpeta con informes de empresas vinculadas al ex espía Antonio Stiuso, con quien la ex presidenta se enfrentó en los últimos años de su mandato, y también de Sandra Elizabeth Arroyo, la jueza federal y ex mujer del fallecido fiscal Alberto Nisman , sobre su situación patrimonial, así como informes detallados de sus ingresos y egresos del país.