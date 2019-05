Alfredo Cornejo pidió ampliar Cambiemos con dirigentes del peronismo

"Nos parece una buena iniciativa convocar a las fuerzas de la oposición a un gran acuerdo nacional. Incluso, en mi caso me encantaría que tuviera un correlato electoral", lanzó el gobernador y miembro de la mesa chica de Cambiemos a nivel nacional.





En esa línea reclamó: "Hay que ampliar Cambiemos para enfrentar las vicisitudes que la Argentina tiene" y pidió sumar a exministro de Economía, el senador Pichetto, el gobernador de Salta y el líder del Frente Renovador. Todos dirigentes del peronismo.





"Hay que darle confiabilidad de que la Argentina no va a volver a atrás, que no va caer nuevamente en el populismo, y esas garantías hoy el Gobierno solo nos las puede dar, así que nos parece muy bien esta convocatoria a un acuerdo y porque no que tenga un correlato electoral", explicó siguiendo la tesis del Gobierno que el acuerdo por detrás tiene como objetivo debilitar una eventual candidatura de Cristina de Kirhcner.





Contando que existen negociaciones con Alternativa Federal, pidió que se sume a Roberto Lavagna y "a otros dirigentes, hay que dar credibilidad". "Es muy importante para la vida diaria de los argentinos, para la gente que trabaja, para los que hacen mucho esfuerzo, para los empresarios y para los trabajadores".





Además recordó el peligro de volver al pasado al decir que "Argentina no puede volver para atrás, que no vuelva al populismo y en ese sentido creo que no hay que poner límites, sino que hay que ampliar y ampliar Cambiemos, el Gobierno solo no lo puede hacer".





"Es evidente que el Gobierno solo con el presidente Macri a la cabeza no lo puede hacer, así que hay que ampliar a otra gente, y hay que estar abierto a otra gente, así que me parece muy buena la convocatoria del Gobierno sobre esos diez puntos", finalizó. (Fuente: Ámbito)