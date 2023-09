Alfredo Cornejo gana las elecciones en Mendoza

El peronismo, que llevó a Omar Parisi como candidato a gobernador, quedaría relegado al tercer puesto con unos 15 puntos, los mismos que obtuvo en las PASO. El que creció en proyección es Mario Vadillo que asoma cuarto con el 11%. Cerrando la elección aparece el candidato del Frente de Izquierda Lautaro Jiménez con 4 puntos.

"No cumplimos las expectativas de los mendocinos"

El candidato del peronismo Omar Parisi reconoció que los resultados de la elección no fueron los esperados, unos minutos antes de las 21. Sin embargo, se mostró "conforme con lo trabajado" durante la campaña electoral.

"En algunos lugares estuvimos muy solos", señaló Parisi apuntando de manera directa a los intendentes peronistas que no se pusieron la campaña al hombro y disparó de cara a las elecciones nacionales: "Veremos cómo se comportan ahora".

Entre lo que destacó estuvo el triunfo en algunos municipios: "Ganamos en Malargüe y en tres departamentos más".

Sobre el futuro del peronismo, Parisi afirmó que lo que se necesita es "unidad" y que "los candidatos del peronismo tengan el apoyo del peronismo".

Lucas Ilardo, su candidato a vicegobernador, acompañó las declaraciones de Parisi: "Nosotros hemos hecho todo el esfuerzo posible. Hace unas semanas se decía que íbamos a sacar 5 o 7 puntos pero mantuvimos el resultado de las PASO. Y hemos logrado recuperar un municipio como Malargüe".

"A los que no pusieron todo les digo que yo duermo con la conciencia tranquila y no me quedé con nada", dijo.