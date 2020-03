Alberto: "Me preocupa que haya tontos que no entiendan el riesgo en que estamos"

El presidente Alberto Fernández subrayó este domingo que "lo que más" le preocupa "es la incomprensión de la gente" y los "tontos que no entienden el riesgo" que corre la Argentina por la pandemia de coronavirus.

"Lo que más me preocupa es la incomprensión de la gente, me preocupa que haya tontos que no entiendan el riesgo en que estamos, el idiota que circula con fiebre sin darse cuenta que puede complicar la salud de todos, me preocupa su egocentrismo.No son los más, son los menos", advirtió el jefe de Estado en declaraciones al canal Telefe.

Fernández sostuvo que "la mayoría de los argentinos están en sus casas mirando televisión o viendo alternativas para pasar el tiempo" y agregó que está "inmensamente agradecido a ellos".

"Hemos iniciado acciones penales sobre más de 2000 personas, hemos secuestrado no menos de 300 autos que circulaban sin explicar por qué lo hacían", precisó.

"Ojalá que este virus maldito nos eduque y nos haga entender que este no es un lugar para los vivos sino para que en comunidad resolvamos solidariamente los problemas", finalizó.

Resaltó que "este no es un problema de ideología política" y señaló que "los argentinos tenemos un sinfín de problemas, que si los enfrentamos juntos tenemos muchas posibilidades de resolverlos".

"Yo no quiero decirle a la gente que estamos espléndidos porque eso no es verdad", apuntó, y en cuanto a las medidas de aislamiento, si bien señaló que el acatamiento es creciente, "tenemos dificultades en los barrios más humildes por el hacinamiento", manifestó