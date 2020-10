Alberto sobre la pobreza: "Los resultados serían infinitamente más negativos sin el Estado auxiliando"

Durante un encuentro virtual organizado por la Pastoral Social porteña, Alberto Fernández habló sobre el aumento de la pobreza y aseguró que las nuevas cifras tienen "mucho que ver con la pandemia". "Los resultados serian infinitamente más negativos si no hubiera estado el Estado auxiliando como estuvo", afirmó el Presidente

En su presentación, el Jefe de Estado señaló que "somos la generación de la pandemia", la cual tuvo que enfrentarse a "desafíos que no esperábamos". "A la lucha por lo económico se sumó la lucha por la vida y por la protección del que peor está", aseguró.

En ese sentido, destacó que su gestión está enfocada en generar una sociedad "más equitativa" y "más igualitaria". "Lo único que generó la concentración es que haya pocos ricos y millones de pobres", dijo Fernández y convocó a impulsar la "solidaridad" y "otras lógicas".

"La caída de la economía arrastró la caída del trabajo y el aumento de la pobreza. Hoy en Argentina supimos que 4 de cada 10 argentinos son pobres y eso tiene mucho que ver la pandemia", aseguró el Presidente y agregó: "Los resultados serian infinitamente más negativos si no hubiera estado el Estado auxiliado como estuvo".

Por lo cual señaló que, para subsanar esta situación, el Gobierno impulsó "el plan contra el hambre, con la tarjeta Alimentar y con el aumento de la AUH y las jubilaciones". "Con la pandemia se descubrieron 9 millones de personas que no estaban registradas" con lo cual se evidenció "cuán ausente estuvo el Estado para esos argentinos", resaltó.

En otro tramo de su participación, Fernández aseguró que "la idea del mérito individual habla de la falta de solidaridad", por lo cual instó a una "convocatoria abierta, múltiple y plural para construir una Nación que sea efectivamente una casa de todos".

"La pandemia nos debe obligar a pensar un proceso productivo que nos permita cuidar el ambiente y construir otro mundo”, dijo el Presidente, al tiempo que solicitó construir "la lógica del acuerdo y no de la estafa" con el objetivo de que "ganen los que peor están".

Además, apuntó contra la deuda y señaló que "es un conflicto que no sirvió para que el país creciera y que el control fiscal no se logra con ahorro en salud”. "La deuda es una gran condicionante y este año, en esta crisis, tendríamos que haber pagado 7 mil millones de dólares que no sabríamos de donde sacarlo", recalcó.

"Lo que nos pasó con la deuda, que después vino la pandemia, no sirvió para que crezcamos. Sirvió para que unos pícaros se lo llevaran afuera", recalcó y agregó: "Cuando la pandemia llegó descubrimos que teníamos una crisis en la salud, que además estuvo potenciada por quienes creyeron que no hacían falta más hospitales".

Es por eso que el Presidente se lamentó por la inauguración de hospitales que habían sido abandonados y reiniciar obras públicas que habían sido detenidas. "El control fiscal no se logra con menos educación y salud", aseguró y agregó: "Eso nunca más puede volver a pasar".

De este modo, el Jefe de Estado llamó a "una convocatoria abierta, múltiple y plural para construir una Nación que sea efectivamente una casa para todos ante la situación dramática desde el punto de vista social y económico que atraviesa el país".

“Pese a todo yo les diría que tengo la tranquilidad de que los argentinos hemos podido desarrollar un proceso de enorme solidaridad", dijo ya en el tramo final de su participación y concluyó: "Ojalá que esa solidaridad se convierta en moneda corriente en la Argentina del futuro".

Además de Alberto Fernández, participaron el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Acevedo; el titular de Coninagro, Carlos Iannizzotto, y los secretarios generales de la CGT, Héctor Daer, y de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, Esteban Castro, y el rector de la Universidad Nacional de San Martín, Carlos Greco.