Alberto negó estar pensando en aumentar el número de miembros de la Corte: "Está funcionando mal"

El presidente Alberto Fernández aclaró hoy que desde el Poder Ejecutivo nacional "no estamos viendo cuántos miembros tiene que tener la Corte" Suprema de Justicia, recordó que cuando era jefe de Gabinete de Néstor Kirchner pensaba que "funcionaba bien con 5 miembros".

"Toda mi vida he dicho que el problema no está en el número de integrantes de la Corte. La Corte puede funcionar con cinco miembros, pero así como está ahora, está funcionando mal”, dijo el Presidente.

Señaló que creó la comisión de expertos asesores para "evaluar otras cuestiones del funcionamiento", del alto tribunal, como por ejemplo "el recurso extraordinario".

En diálogo con radio Con Vos FM 89,9 el Presidente no descartó que "por ahí los miembros de esta comisión recomiendan que haya un tribunal previo a la Corte, que analice todos los casos de cuestiones de hecho de las causas y deje a la Corte definir solo sobre las cuestiones institucionales". Eso sería, dijo el Presidente "volver a la concepción de Andrés Gil Domínguez".

Fernández salió al cruce de las críticas de la oposición y desmintió que el objetivo principal sea aumentar el número de miembros de la Corte con el objetivo de designar nuevos jueces que respondan al poder del oficialismo, un día después de presentar en Casa Rosada el proyecto de ley de reforma judicial que fusionará juzgados penales y federales y creará 23 nuevos, además de crear una comisión de expertos para evaluar cambios en la Corte.

"Toda mi vida he dicho que con 5 miembros la Corte podía funcionar", dijo Fernández al ser consultado sobre las críticas de la oposición de Juntos por el Cambio que rechazaron el anuncio del Gobierno luego de advertir la intención de aumentar el número de miembros del alto tribunal con el fin de elegir jueces que respondan al gobierno.

Fernández recordó su postura cuando era jefe de gabinete de Néstor Kirchner: "Cuando tenía la posibilidad de ampliar a 9 miembros y no lo hizo" para que no digan eso, y agregó: "Con este proyecto me estoy poniendo limites" porque primero "todo pasará por el Congreso" y por "el Consejo de la Magistratura".

Tras criticar lo que pasó con el sistema judicial durante el macrismo, Alberto negó que sea una reforma judicial impuesta por la vicepresidenta Cristina Kirchner: "En 2010 yo estaba muy enojado con Cristina y ella conmigo, yo decía que era una vergüenza lo que estaba pasando en la Justicia".