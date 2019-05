Alberto Fernández: "Ya sé de qué se trata, lo hicimos en el 2003 y no me asusta el Fondo"

Alberto Fernández, quien este sábado fue anunciado como pre candidato a presidente por el Partido Justicialista, con Cristina Fernández como su vice, manifestó que no se esperaba esta posiblidad, pero conoce a lo que se enfrenta.





"No era este el lugar en el que yo esperaba terminar, pero también es verdad que yo encaré este llamado a la unidad sin proponerme como candidato, precisamente para que nadie piense que estaba llevando agua para mi molino", manifestó el ex Jefe de Gabinete de Néstor Kirchner.





Además, sostuvo que al país "le puedo dar el compromiso del trabajo. En los años que fui Jefe de Gabinete le puse todas las horas de mi vida a tratar de sacar a la Argentina de todos los problemas que enfrentaba. Le puedo dar todos mis conocimientos y dedicación. Sé de qué se trata el Estado y cómo se construye".





Sobre este ofrecimiento que le hizo la expresidenta, contó: "Las circunstancias hicieron que termine acá, y como soy un militante político obviamente estoy encantado de cumplir la función. Le agradezco mucho a Cristina y a todos los que me acompañaron".





"Ahora a trabajar, que es lo que tenemos que hacer. La Argentina necesita de un esfuerzo conjunto para salir de una crisis inconmensurable. Lo que va a dejar Macri, cuando deje su gobierno, va a ser una Argentina de muy mala calidad en todo sentido, económica e institucionalmente", enfatizó cargando contra el actual gobierno nacional.





Sostuvo que nada le preocupa, porque tiene experiencia: "Ya sé de qué se trata, ya lo hicimos en el 2003. No me asusta el Fondo (por el Fondo Monetario Internacional) porque ya negociamos con él. Los conozco, sé cómo actúan y conozco lo que Argentina tiene que proponer. A eso no le tengo miedo, y lo ideal es que lo hagamos entre todos".





"Tenemos que encontrar una salida y tenemos que hacerlo de tal modo que no signifiquen más penurias para todos los argentinos", manifestó Fernández.





"Con la Cristina que me encontré hay más puntos en común que diferencias y es muy placentero hablar de política con ella. Es alguien que aporta cosas buenas", destacó Alberto Fernández sobre quien será su compañera de fórmula.