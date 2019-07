Alberto Fernández visitó a Lula Da Silva en la cárcel

El candidato de Cristina Kirchner a la presidencia, Alberto Fernández, visitó este jueves a Luiz Inácio Lula da Silva en la sede de la Superintendencia de la Policía Federal de Brasil de Curitiba, donde el ex presidente de Brasil cumple una condena de ocho años por corrupción y lavado de dinero.

Fernández llegó al penal de la sureña ciudad brasileña poco antes de las 16 horas de Brasilia (misma hora de Argentina) para someterse a las requisas burocráticas para entrar al centro de detención.

Al hablar con periodistas y militantes del PT, Alberto aseguró que "la prisión de Lula no es algo que nos pase desapercibido". "Veo con mucha preocupación su detención. Es un nombre de cuya inocencia no dudo, que realmente tiene todo el derecho de estar en libertad para defenderse", afirmó.

Además, aseguró que va a estar "al lado de Lula todo lo que sea necesario hasta que el sistema judicial entienda que hay que respetar el derecho de los ciudadanos". Espero que esta detención termine cuanto antes. Brasil no merece tener una mancha como esta", cerró.





El candidato Alberto Fernández y el exministro Celso Amorin visitaron al expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, en Curitiba (Brasil). Foto EFE

El candidato presidencial argentino estuvo acompañado en la visita por el ex canciller y ex ministro de Defensa de Brasil Celso Amorim, artífice del encuentro entre el ex presidente detenido y líder del Partido de los Trabajadores (PT) y el postulante kirchnerista.

Por las reglas de detención a las que Lula está sometido, las visitas se limitan a dos personas por semana y se realizan los jueves, exceptuando a los abogados del ex mandatario. Su duración máxima es de una hora.

Antes de viajar a Brasil, Fernández sorprendió al gobierno de Brasil afirmando que "Lula es víctima de un Estado de derecho que no funciona". Consultados por Clarín en Brasilia, ni el Palacio del Planalto –la sede de la Presidencia brasileña- ni la cancillería comentaron inmediatamente esas declaraciones.

Fernández, en un video reciente de un encuentro con el ex presidente de Uruguay José Mujica publicado en una red social, contó que la visita sigue a una realizada meses atrás con Amorim y el político chileno Carlos Ominami al Papa Francisco en Roma para solicitarle atención a la situación judicial de Lula. En el mismo video, el candidato argentino acusó al gobierno de Jair Bolsonaro de perseguir al ex presidente.

Alberto Fernández visitará a Lula da Silva en la cárcel y dice que en Brasil "no funciona" el estado de derecho

"Al Santo Padre lo fuimos a ver con Celso Amorim y Carlos Ominami para pedirle que se preocupe por la libertad de Lula. Lula es claramente un perseguido del gobierno de Bolsonaro, que ha tenido la impudicia de hacer ministro de Justicia al que persiguió y encarceló a Lula", dijo Fernández en el video en referencia al ex juez Sergio Moro, el primer magistrado que condenó al ex presidente de Brasil.

Fernández comparó esa situación a las que enfrentan Rafael Correa en Ecuador y su compañera de fórmula, Cristina Kirchner, en Argentina.





Fuente: Clarín