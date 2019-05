Alberto Fernández: "Sería necio decir que no hubo corrupción en el gobierno de CFK"

Alberto Fernández aseguró que Cristina Kirchner debería ser candidata a presidenta en las próximas elecciones y reconoció que durante la administración de la exmandataria hubo corrupción.





En una entrevista con radio Nacional, Fernández dijo: "Estuve diez años sin hablar con Cristina por diferencias políticas. Hoy nos une la convicción de que estamos con el peor gobierno que la democracia nos ha dado. No nos une el espanto".









"Cristina Kirchner es un divisor de aguas, como lo es Mauricio Macri" , analizó el exjefe de Gabinete de Néstor Kirchner y agregó: "El actual es el peor gobierno que la democracia ha dado, ha dejado resultados espantosos, sociales y económicos. En ese contexto, hay un proceso de autocrítica que me sale preguntar: ¿qué fue lo que hicimos para que Macri esté donde está?".









También habló sobre el secretario de Comercio Interior del kirchnerismo, Guillermo Moreno, y aseguró: "Sus políticas fueron una gran causante del deterioro del gobierno de Cristina. No podemos hacer cosas que ya se hicieron. Hubo políticas que no deberíamos volver a practicar".





Ante la consulta de si la expresidenta será candidata o elegirá a un sucesor, dijo: "Objetivamente es la que está en mejores condiciones de ser candidata. O es candidata o se va a su casa, no puede haber votos prestados ni términos medios. No podemos recrear errores del pasado. No tengo ganas de que haya un títere en la Casa Rosada, y que el poder esté en Juncal y Uruguay. O se hace cargo de lo que viene, o deja libre a todas las fuerzas".





Por otra parte, señaló: "Seria una necedad de mi parte decir que no hubo corrupción en el kirchnerismo, cuando apareció un secretario de Obras Públicas con 9 millones de dólares en el baúl del auto".