Alberto Fernández: "Sentimos que desde el 10 de diciembre estamos para hacernos cargo y trabajar rápido"

Tras el anuncio del Gabinete que lo acompañara a partir del 10 de diciembre, Alberto Fernández elogió este sábado a sus futuros ministros y aseguró que el flamante equipo de trabajo representa "a todos los sectores".

"Creo que lo hice con los mejores, donde todos los sectores del Frente de Todos participan. Siento que lo logré. Están todos los sectores representados y están los mejores", afirmó el presidente electo en una entrevista radial con AM 710.

También, detalló entretelones del anuncio: "Gabriel Katopodis me dijo que 'vamos a comernos la cancha'. Yo creo que eso es lo que todos sienten. Todos sentimos que desde el 10 de diciembre estamos para hacernos cargo y trabajar rápido. Desarmar muchos problemas que nos dejan, que son infinitos".

En referencia a la elección de los nombres, explicó que "salvo el caso de Ginés González García y Agustín Rossi, traté de buscar gente joven y nueva, que no hayan tenido experiencia ministeriales breves. A ellos los elegí porque son amigos que conozco desde hace muchos años y a quienes recurrí porque no había mejores que ellos para estas tareas".

El futuro presidente, además, se animó a contar cómo fue la conversación con Martín Guzmán para el cargo de ministro de Economía.

"Es una persona que conozco desde hace muchos años. Cuando le planteé la idea de ser ministro, casi convencido de que me iba a decir que no, porque en Estados Unidos es un hombre muy exitoso en lo suyo, pensé que me iba a costar mucho. Pero lejos de eso, me dijo que sería lo mejor que me podría pasar porque vendría a ayudarme a arreglar los problemas del país. Ese día le dije 'callate la boca, no lo cuentes con nadie' porque vamos a cuidarte hasta el día en que empecemos a trabajar. Y así lo hicimos", afirmó el presidente electo.

En la entrevista, confirmó confirmó que después de haberle ofrecido el cargo a Guzmán, el joven economista tuvo reuniones en absoluta reserva con el FMI.

"Tengo mucha confianza en él, en su enorme capacidad, con una preparación que uno pocas veces encuentra. Es reconocido mundialmente. De sus cualidades, nadie puede dudar. Le propuse mi idea de no pagar más deuda ajustando a los argentinos y formamos un equipo que creo funcionará muy bien", contó Alberto.

Por otra parte, Fernández expresó cuál fue el mensaje que les formuló a sus ministros. "Les pedí prudencia, que tenemos que priorizar los gastos porque nos dejan tierra arrasada", reveló, para también afirmar: "Tengo la impresión de que la sociedad argentina tiene mucha esperanza".