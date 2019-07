Alberto Fernández remarcó que el dólar está subvaluado y calentó la campaña

La campaña electoral entró de lleno en la discusión del rumbo económico del país. El candidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, consideró esta noche, en una entrevista con LN+, que "todo el mundo sabe" que el "dólar está subvaluado" , que en el mercado de futuros se paga a diciembre con un aumento del 25 % y que el actual valor "no va a resistir mucho tiempo más".

















En la entrevista, realizada por la periodista Eleonora Cole, Fernández dijo que la discusión de fondo con el gobierno de Mauricio Macri es "adónde destinamos los recursos del Estado".

















El debate se abrió horas antes, cuando el precandidato kirchnerista dijo que no se podían pagar los intereses que se pagan por las Leliqs, bonos que emite el Banco Central tomando plata semanalmente de los bancos.













Fernández aclaró en la entrevista con LN+ que nunca dijo que pensaba en "defaultear", dejar de pagar los intereses por las letras ya emitidas, sino que consideraba que eran excesivas esas tasas. Antes había dicho que con el equivalente al 10% de lo que se paga de intereses por esos bonos se podían pagar los medicamentos para los jubilados durante un año.













A lo largo del reportaje, Fernández se hizo fuerte en no abandonar el eje económico de su discurso sobre el que el Gobierno evita debatir. El candidato del Frente de Todos sostuvo que "el que apuesta a las Leliqs gana mucha plata y el que tiene que invertir no tiene crédito y no puede hacerlo, por lo que las empresas cierran". Y sostuvo que hay que cambiar la lógica de la economía argentina: "Hay que darla vuelta y cambiar de ese esquema especulativo a un esquema productivo".













Insistió en que hay que relanzar el consumo, recomponer el salario y el ingreso de los jubilados. "Nunca hablé de defaultear las Leliqs, sí hablé de bajar los intereses de las Leliqs", dijo, y agregó: "Lo que estamos discutiendo con Macri es adónde destinamos los recursos del Estado, si los destinamos a los jubilados o a los bancos. Macri dice a los bancos, yo elijo a los jubilados".