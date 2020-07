Alberto Fernández, ante el Mercosur: "Tenemos que ver cómo construimos el mundo que se viene"

El presidente Alberto Fernández llamó a los presidentes del Mercosur a discutir "cómo construimos el mundo que se viene" después de la crisis generada por la pandemia de coronavirus y los instó "más allá de las diferencias ideológicas", a construir "la unidad una patria grande" para terminar con la "desigualdad que lastima día a día a América Latina" y "enfrentar de la mejor manera el desafío de la globalización".

Fernández compartia la cumbre número 58 del Mercosur que se desarrollaba por teleconferencia presidida por el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez.

Aunque también participaron los mandatarios de Brasil, Jair Bolsonaro, de Uruguay, Luis Lacalle Pou y se sumaron como países asociados, la presidenta de Bolivia, Jeanine Áñez y el de Chile, Sebastián Piñera, los presidentes no dialogaron entre sí y solo pronunciaron sus respectivos discursos.

Pero Fernández envió una crítica indirecta a Bolsonaro, en medio de la polémica desatada entre quienes como el presidente de Brasil impulsan la apertura individual de su país a tratados de libre comercio y los que impulsan acuerdos vía bloque regional con la Unión Europea, Estados Unidos y otros países como Corea y China.

"Guardo por todos los líderes del mundo el respeto que se merecen porque sus pueblos los eligieron y sé que no pienso igual a muchos de esos líderes del mundo y sé que mi paso por la historia argentina es absolutamente un paso y no tengo derecho a frustrar la aspiración continental que tenemos de unirnos y crecer juntos simplemente porque no pienso igual", empezó Fernández.

Y agregó: "Estoy aquí para que nos unamos, para que trabajemos más juntos que nunca, para que entendamos y la historia nos ha dado la oportunidad, de revisar lo que se ha hecho y hacerlo de otro modo.

