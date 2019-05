Alberto Fernández habló de Perón, Cámpora y comparó a Cristina con Messi

Este domingo, y luego de pasear a su perro Dylan, el ex jefe de Gabinete kirchnerista dio una serie de definiciones en la puerta del edificio donde vive, en el barrio porteño de Puerto Madero, y se refirió particularmente a esa comparación.

"Ni Cristina es Perón ni yo soy Cámpora. Lo mejor sería que lo analicemos con otra sensatez. Hasta la semana pasada, era un tipo capaz de influir en Cristina y hacerla pasar por buena. Y ahora soy un títere. La verdad que no soy ni una cosa ni la otra", expresó el precandidato a presidente.

En otro tramo de la charla, el ex funcionario de Néstor Kirchner contó que recibió "muchos" llamados, pero al pasar dio un nombre que no pasa desapercibido: el de Martín Lousteau, el primer ministro de Economía de Cristina Kirchner pero hoy en la vereda opuesta del kirchnerismo. También mencionó a Martín Insaurralde (intendente de Lomas de Zamora) y Gabriel Katopodis (alcalde de San Martín).

"Me llamó la atención, le pedí que lo piense ella porque era algo muy distinto a lo que venía planteándome. Pero a veces las cosas deben hacerse así. Ella me dio las explicaciones, era una forma de ver las cosas. Tengo un respeto enorme por Cristina, hemos tenido muchas diferencias y las seguimos teniendo, pero gracias a Dios pudimos reencontrarnos en el afecto más allá de esas diferencias", explicó.

Tras reiterar que no "esperaba" ser candidato y que solo se había propuesto "unir a todos", Fernández aseguró que aceptó "para ayudar al proyecto".

El ex funcionario admitió además que es "esencial" que Cristina Kirchner lo acompañe en la fórmula y que no sabe "qué hubiera hecho" si le hubiesen ofrecido ser candidato sin la presencia de la ex presidenta en la boleta. Y volvió a recurrir al fútbol para reforzar esa idea: "Que Cristina esté conmigo es maravilloso, es como tener a Messi y yo ser el 9 que mete los goles".





Sin embargo, rechazó que vaya a convertirse en un "títere" en caso de llegar al gobierno, y lo comparó con lo que se vivió durante la presidencia de Néstor Kirchner.