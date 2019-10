Alberto Fernández emitió su voto: "En este momento toda la Argentina es mi país"

"Lo único que les pido es que todos estemos tranquilos, que asumamos esto cómo un día de alegría y que lo que viene será con mucho esfuerzo pero todos trabajando juntos, contentos y felices, más allá del esfuerzo que tengamos que hacer", apuntó el referente del Frente de Todos, quien sólo cambió la sonrisa cuando le preguntaron por la frase que pronunció el jefe de Gabinete Marcos Peña esta mañana en la que advirtió que tal vez haya que esperar el resultado del escrutinio definitivo para saber qué pasó con la elección. "No me parece afortunado, pero tampoco me parece importante", respondió Fernández.





"Los resultados oficiales estarán a la noche, pero como planteó Rogelio Frigerio, hasta es posible que tengamos que esperar al escrutinio definitivo para poder saber qué ocurrió; con lo cual, con mucha calma, con mucha tranquilidad, pero hay que tomarse el tiempo...", había dicho Peña pasadas las 7 de la mañana en el tradicional desayuno en el Café Tortoni que los referentes del PRO realizan la mañana de cada elección.



En la breve rueda de prensa en la puerta de la UCA, el candidato presidencial fue consultado también por el 9° aniversario de la muerte de su amigo, el ex presidente Néstor Kirchner, por quién también se había emocionado esta mañana cuando salió a pasear a su perro Dylan.