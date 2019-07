Alberto Fernández: "Cuando perseguían a los periodistas, yo estuve del lado de los ellos"

Alberto Fernández, precandidato a presidente por el Frente de Todos, se diferenció del gobierno de Cristina Kirchner, al que se lo acusa de confrontar con el periodismo y perseguir a periodistas opositores al kirchnerismo, al asegurar que él siempre defendió a esos trabajadores.





"Me convertí en un hombre de Magneto por ponerme al lado de ustedes. No me preguntes más nada. Les pido por favor...sean honestos y recuérdenlo", respondió Fernández al ser consultado por el periodista Marcelo Bonelli durante una entrevista en Radio Mitre.





Y continuó: "Me puse siempre del lado de ustedes. Les pido por favor por un principio de honestidad intelectual que no me hagan esa pregunta porque ustedes saben cómo me comporto".





Tras advertir el enojo ante esa pregunta, Bonelli redobló la apuesta y le recordó que actualmente encabeza la fórmula con la ex presidente, a lo que Fernández le respondió de manera contundente: "Pero yo voy a ser el Presidente, usted me conoce Marcelo".





A lo largo de una extensa charla, Fernández se refirió a los dichos de Axel Kicillof, candidato a gobernador bonaerense y ex ministro de Economía K, sobre la fuga de capitales, al conflicto con los trabajadores de las aerolíneas por los cielos abiertos y la "herencia" que dejará el macrismo tras cuatro años de gobierno.