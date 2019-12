Alberto Fernández: "Cristina Kirchner nunca me involucró a mí"

Alberto Fernández elogió la declaración de Cristina Kirchner en el juicio oral de la causa conocida como Vialidad y rechazó que su aliada haya querido involucrarlo cuando recomendó a los jueces que llamen a declarar al presidente electo por su papel en el reparto de fondos como jefe de Gabinete.

"Nunca me involucró a mí", afirmó Fernández en diálogo con radio Metro. El presidente electo se quejó de las lecturas periodísticas que interpretaron la alusión de Cristina Kirchner como un intento de introducirlo en el juicio.

La exmandataria está acusada de haber liderado una asociación ilícita para direccionar contratos de obra pública a la empresa Austral Construcciones, de Lázaro Báez.

Según Fernández, Cristina Kirchner "está demostrando la incoherencia" del Tribunal Oral Federal N°2 al advertir que ningún jefe de gabinete fue citado en la causa conocida como Vialidad.

"Dijo una obviedad: el que administra el Estado es el jefe de Gabinete", explicó. "Pero aclaró: 'no estoy pidiendo que los citen'", remarcó Fernández.

Antes de que lo mencionara Cristina Kirchner, Fernández ya había sido admitido como testigo por el tribunal, al igual que Jorge Capitanich y Juan Manuel Abal Medina.

Cuando se defendía de la acusación de los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques de que se habían redireccionado partidas presupuestarias para poder financiar las obras públicas a Lázaro Báez, la vicepresidenta electa sugirió que llamen a declarar a Alberto Fernández.





Recordó que con la reforma constitucional de 1994 se introdujo la figura del jefe de Gabinete, responsable de la ejecución del presupuesto. "Sin embargo, acá no está citado ningún jefe de Gabinete, y no digo que tengan que estar acá", resaltó Cristina Kirchner. Y agregó: "El que ejecuta el presupuesto es el jefe de Gabinete, no el presidente o presidenta de la Nación. Si es así, van a tener que citar al presidente de la República, que fue jefe de Gabinete de 2003 a 2008".