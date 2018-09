Alan Pauls: "No soporto el lenguaje inclusivo, van a pasar sobre mi cadáver antes de que yo diga todes"

El escritor Alan Pauls se refirió al lenguaje inclusivo y sostuvo tajante que no soporta su uso y remató: "Van a pasar sobre mi cadáver antes de que yo diga todes".

En una nota que concedió a Infobae en el marco de la presentación de su último libro "Trance", el autor de "El pasado" consideró que no es el lenguaje inclusivo "donde la lucha va a producir resultados" porque se inscribe "en un concepto un poco ingenuo de cómo las relaciones de fuerza y de dominación se inscriben en la lengua".

Tras aclarar que adhiere "totalmente" a la causa feminista, afirmó que "haría un gran congreso para discutir eso, para discutirlo bien a fondo, políticamente y lingüísticamente". "Yo ni siquiera digo todos y todas cuando hablo. Digo todos y me parece que es obvio que es un genérico y que no son hombres a los que me dirijo.

"Van a pasar sobre mi cadáver antes de que yo diga todes. Me parece que no es ahí donde la lucha va a producir resultados"

"Me parece como que si de repente todos saliéramos a la calle con remeras que dijera 'I love feminism'. Lo puedo hacer, pero creer que eso va a producir una transformación... Me parece que la lengua es mucho más compleja, más maleable. Si hay estructuras de disparidad o desigualdad están en otro lado, no en la marca gramatical de masculino o femenino". Pauls también opinó sobre la actualidad del país y no ahorró críticas contra el gobierno de Mauricio Macri. El escritor sostuvo que le "preocupa mucho" la situación de la Argentina y cuestionó que el Gobierno ni siquiera puede asegurar "una sociedad estable de derecha".

"Cuando asumió este gobierno, yo en mis mejores pronósticos pensé bueno, esta gente va a tomar el poder y en cuatro años va a producir un país que va a profundizar la desigualdad, va a dejar afuera de la sociedad al 50 por ciento de la población, pero el resto va a flotar en una especie de relativa estabilidad, armonía a costa de exclusión, expulsión, ceguera, etcétera. Pero ni siquiera eso", añadió