Ahora 30: la lista completa de los productos incluídos

Los usuarios de Ahora 30 podrán adquirir los productos cuyo precio de venta al público sin intereses no sea superior a los $200.000, con un financiamiento de 30 cuotas fijas mensuales. Al sumar el financiamiento se supera ese límite, entonces el tope pasa a ser de $400.000. Habrá, para ese plan de estímulo, una tasa de interés subsidiada de 48%, en el marco de una expectativa de inflación para todo 2022 que roza el 100 por ciento.

Marcas

Los negocios que van a participar del programa oficial son Megatone, Carrefour, Casa Luis Chemes, Cetrogar, Compumundo, Cooperativa Obrera Limitada de Consumo y Vivienda, Coppel, Coto, Dinosaurio, Disco, Changomás, Easy, Musimundo, Fava, Fráega, Garbarino, Jumbo, La Anónima, La Luguenze, La Reina, Maransi, Márquez, Maxihogar, Musimundo, Naldo Lombardi, Pardo, Riiing, Supermercados Toledo, Vea.

Entre las marcas de celulares, se cuentan Motorola, Philco, Noblex, Samsung, TCL, ZTE y Alcatel, entre otras. En cuanto a televisores, los hay Motorola, LG, Noblex, Hisense, Phillips, AOC, Hyundai, Admiral, TCL, Quint, Telefunken, BGH, Hitachi y RCA.

Para las heladeras, mientras tanto, las marcas que se manejan son Columbia, Gafa, Electrolux, Drean, Patrick, Philco, Samsung y Bricket.

A continuación, la lista completa de productos con el modelo y la marca:

Aires acondicionados

1 - Split On/Off 2750W FC - Hisense

2 - Split On/Off 3400W FC - Hisense

3 - Split On/Off 3400W FC - Philco

4 - Split On/Off 3350W FC .- Philco

5 - Inverter 3300W FC - Philco

6 - Split On/Off 3350W FC - Noblex

7 - Inverter 3300W FC - Noblex

8 - HY8-3200 FC - Hyundai

9 - HY9-3200 FC - Hyundai

10 - HY9INV-3200 FC - Hyundai

11 - HY10INV-3200 FC - Hyundai

12 - 53HVA120 3000FC - Carrier

13 - 53HVG1201E 2900FC INV - Carrier

14 - 53HFA1201E 3000 FC - Carrier

15 - Split Surrey 2348 kcal/h Frío Calor - Surrey

16 -Split Surrey 2950 kcal/h Frío Calor - Surrey

17 - Split Midea 2348 kcal/h Frío Calor - Midea

18 - Split Midea 2950 kcal/h Frío Calor - Midea

19 - Split Surrey inverter 2967 kcal/h Frío Calor Surrey

20 - Split Midea inverter 2967 kcal/h Frío Calor - Midea

21- Split Midea inverter 2967 kcal/h Frío Calor - Midea

22 - FRIO/CALOR 3200W TPRO INVERTER RV - TCL

23 - FRIO/CALOR 3200W ELITE 2 ON/OFF - TCL

24 - FRIO/CALOR 3200W ELITE 2 ON/OFF - TCL

25 - FRIO/CALOR 2600W ELITE ON/OFF - TCL

26 - FRIO/CALOR 2600W ELITE ON/OFF SONTEC - TCL

27 - 2600W FRIO CALOR ON OFF - RCA

28 - 3200W FRIO CALOR ON OFF - RCA

29 - 3200W FRIO CALOR ON OFF - RCA

30 - SPLIT CD-HITACHI 2600W F/C HSP2600FCECO-SK - Hitachi

31 - SPLIT CD-HITACHI 3200W F/C HSP3200FCECO-SK - Hitachi

32 - SPLIT CD-HITACHI 3200W F/C HSFY3200FCINV NEO PLUS - SK - Hitachi

33 - Split 2300 FC - BGH

34 Split 2300 FC - BGH

35 Split 2300 FC - BGH

36 Split 3000 FC - BGH

37 Split 3000 FC - BGH

38 Split 3000 FC - BGH

39 Inverter 3000 FC- BGH

Celulares

40 - Moto G41 Negro Onix - Motorola

41 - Moto G41 Dorado - Motorola

42 - Moto G52 Negro - Motorola

43 - Moto G52 Negro Azul - Motorola

44 - Moto G82 Negro - Motorola

45 - Moto G82 Blanco - Motorola

46 - Moto Edge Plata ópalo - Motorola

47 - Moto Edge Plata ópalo - Motorola

48 - Smartphone 5′ 32GB+2GB - Noblex

49 - Smartphone 6′ 32GB+2GB - Noblex

50 - Smartphone 5′ 32GB+1GB - Philco

51 - Smartphone 6′ 32GB+1GB - Philco

52 - SM-A325/4+128 - Samsung

53 - SM-A325/4+128 - Samsung

54 - SM-A325/4+128 - Samsung

55 - SM-A325/4+128 - Samsung

56 - SM-A325/4+128 - Samsung

57 - Galaxy A33 - Samsung

58 - Galaxy A33 - Samsung

59 - Galaxy A33 - Samsung

60 - Galaxy A33 - Samsung

61 - Galaxy A52 - Samsung

62 - Galaxy A52 - Samsung

63 - Galaxy A52 - Samsung

64 - Galaxy A52 - Samsung

65 - Galaxy A52s - Samsung

66 - Galaxy A52s - Samsung

67 - Galaxy A04 128GB - Samsung

68 - Galaxy A04 64GB - Samsung

69 - Galaxy A04 64GB - Samsung

70 - Galaxy A04 64GB - Samsung

71 - Galaxy A04 32GB - Samsung

72 - Galaxy A04 32GB - Samsung

73 - Galaxy A04 32GB - Samsung

74 - L7+ Prime Black - RVA - TCL

75 - L7+ Prime Black - SA - TCL

76 - L7+ Prime Black - RVA PERSONAL - TCL

77 - L7+ Prime Black - SO PERSONAL - TCL

78 - 305i Prime Black RVA - TCL

79 - 305i Prime Black SO - TCL

80 - 305i Prime Black RVA Movistar - TCL

81 - 305i Prime Black RVA Personal - TCL

82 - 305i Prime Black SO Movistar - TCL

83 - 305i Prime Black SO Personal - TCL

84 - 305 Space Gray RVA - 6102A-FALCAR11 - TCL

85 - 305 Space Gray SO - TCL

86 - 305 Space Gray RVA Movistar - TCL

87 - 305 Space Gray RVA Personal - TCL

88 - 305 Space Gray SO Movistar - TCL

89 - 305 Space Gray SO Personal - TCL

90 - 305 Atlantic Blue RVA - TCL

91 - 20B Nebula Purple RVA - TCL

92 - 20B Nebula Purple SO - TCL

93 - 20B Space Gray SO - TCL

94 - 20B Space Gray RVA - TCL

95 - 30E Space Gray SO - TCL

96 - 30E Space Gray RVA - TCL

97 - 30E Space Gray RVA Personal - TCL

98 - 30E Space Gray SO Personal - TCL

99 - 30E Atlantic Blue SO - TCL

100 - 30 SE Space Gray RVA - TCL

101 - 30 SE Space Gray SO - TCL

102 - 30 SE Space Gray RVA Personal - TCL

103 - 30 SE Space Gray SO Personal - TCL

104 - 30+ Tech Black RVA - TCL

105 - 30+ Tech Black SO - TCL

106 - 30+ Tech Black RVA Personal - TCL

107 - 30+ Tech Black SO Personal - TCL

108 - 20 SE (6+256) Gris RVA -TCL

109 - 20 SE (6+256) Gris SO - TCL

110 - 5″ QUAD CORE 1RAM 32GB -ALCATEL

111 - 6,5″ OCTA CORE 3 RAM 64GB - ALCATEL

112 - 6,5″ OCTA CORE 3 RAM 64GB - ALCATEL

113 - 6,5″ OCTA CORE 4 RAM 128GB - ALCATEL

114 - Blade A31 Plus Deep Gray RVA - ZTE

115 - Blade A31 Plus Deep Gray SO - ZTE

116 - Blade A5 Plus Android R Go RVA - ZTE

117 - Blade A5 PLUS - ZTE

118 - Blade A5 Plus Android R Go SO - ZTE

119 - Blade A71 GRIS SO - ZTE

120 - Blade V30 VITA GRIS RVA - ZTE

121 - Blade V30 VITA GRIS SO - ZTE

Heladeras

122 - con Freezer 317 lts blanca - Columbia

123 - con Freezer 414 lts blanca - Columbia

124 - con Freezer 414 lts acero - Columbia

125 - con Freezer 414 lts blanca - Kohinoor

126 - con Freezer 414 lts acero - Kohinoor

127 - con Freezer 414 lts negra - Kohinoor

128 - Cíclica - Gafa

129 - Cíclica - Gafa

130 - Cíclica - Gafa

131 - Cíclica - Gafa

132 - Cíclica - Gafa

133 - Cíclica - Gafa

134 - No Frost - Electrolux

135 - No Frost - Electrolux

136 - No Frost - Electrolux

137 - No Frost - Electrolux

138 - No Frost - Electrolux

139 - No Frost - Drean

140 - No Frost - Drean

141 - No Frost R600 - Drean

142 - Cíclica R600 - Drean

143 - Cíclica R600 - Drean

144 - Cíclica R600 - Drean

145 - Cíclica R600 - Drean

146 - Cíclica R600 - Drean

147 - Cíclica R600 - Drean

148 - BAJO MESADA R600 - Patrick

149 - BAJO MESADA R600 - Patrick

150 - BAJO MESADA - Patrick

151 - BAJO MESADA - Patrick

152 - Cíclica - Patrick

153 - Cíclica - Patrick

154 - Cíclica - Patrick

155 - Cíclica - Patrick

156 - Cíclica - Patrick

157- Cíclica - Patrick

158 - LTS BLANCA - Philco

159 - 340LTS BLANCA - Philco

160 - 340LTS INOX - Philco

161 - No Frost 455lts BLANCA - Philco

162 - No Frost 455lts PLATA - Philco

163 - Samsung

164 - Samsung

165 - Samsung

166 - 2 PUERTAS COLOR BLANCA - VERSIÓN INVERTER - BRIKET

167 - 2 PUERTAS COLOR INOX - VERSIÓN INVERTER - BRIKET

168 - 2 PUERTAS COLOR NEGRA - VERSIÓN INVERTER - BRIKET

Lavarropas

169 - semi 7 kgs - Columbia

170 - semi 7 kgs con bomba - Columbia

171 - semi 10 kgs - Columbia

172 - semi 10 kgs con bomba - Columbia

173 - NEXT 10.12 PG ECO - Drean

174 - NEXT 10·12 P ECO - Drean

175 - NEXT 8·14 WCR ECO - Drean

176 - NEXT 8·14 PG ECO - Drean

177 - NEXT 8·14 P ECO - Drean

178 - NEXT 8·12 ECO - Drean

179 - NEXT 7·10 ECO - Drean

180 - NEXT 7·09 ECO - Drean

181 - NEXT 6·08 ECO - Drean

182 - NEXT 6·06 ECO - Drean

183 - NEXT 8.14 P DDR ECO - Drean

184 - NEXT 8.14 P DDA ECO - Drean

185 - NEXT 8.14 P DDB ECO - Drean

186 - DESIGN GOLD 10.8 SI - Drean

187 - GOLD 10.8 ECO - Drean

188 - GOLD 10.6 ECO - Drean

189 - GOLD 8.6 ECO - Drean

190 - CONCEPT FUZZY LOGIC TECH V1 - Drean

191 - CONCEPT 5·05 V1 - Drean

192 - FAMILY 7 MAX - SEMI-AUT - Drean

193 - FAMILY 6 ECO - SEMI-AUT - Drean

194 - LTPK79SB - SEMI-AUT - Patrick

195 - LTPK67SB - SEMI-AUT - Patrick

196 - LRPK57SB - SEMI-AUT - Patrick

197 - LRPK56SB - SEMI-AUT - Patrick

198 - 8514 - Aurora

199 - 8512 - Aurora

200 - 7510 - Aurora

201 - 6506 - Aurora

202 - 615 - Patriot

203 - 57 RT - SEMI-AUT - Patriot

204 - 56 RB - SEMI-AUT - Patriot

205 - CARGA SUPERIOR DIGI FIT BLANCO - Gafa

206 - CARGA SUPERIOR DIGI FIT PLATA - Gafa

207 - CARGA SUPERIOR FUZZY FIT BLANCO - Gafa

208 - CARGA SUPERIOR GAFA FUZZY FIT PLATA - Gafa

209 - Silver 8.5Kg - LG

210 - Blanco 8.5Kg - LG

211 - 6KG BLANCO - Philco

212 - 8KG BLANCO - Philco

213 - Samsung

214 - Samsung

215 - Samsung

216 - Samsung

217 - Samsung

218 - Samsung

219- Lavarropa carga superior 11kg Blanco - Whirpool

220 - Carga superior 11kg Titanium - Whirpool

221 - Carga superior 6kg Blanco - Whirpool

222 - Carga superior 7kg Blanco - Whirpool

Televisores

223 - 50″ - Motorola

224 - 50″ - ULTRA HD Smart - LG

225 - Smart TV 4K 50´ Sist Operativo Vid - Noblex

226 - Smart TV 4K 50´ Sist Operativo Android Tv - Noblex

227 - Smart TV 4K 50´ Sist Operativo Android Tv - Noblex

228 - Smart TV 4K 55´ Sist Operativo Vid - Noblex

229 - Smart TV 4K 55´ Sist Operativo Android Tv - Noblex

230 - Smart TV 4K 55´ Sist Operativo Vid - Hisense

231 - Smart TV 4K 58´ Sist Operativo Android Tv - Noblex

232 - Smart TV de 50″ Ultra HD borderless Android - Philips

233 - Smart TV de 50″ Ultra HD con Ginga - AOC

234 - Smart TV de 55″ Ultra HD borderless Android - Philips

235 - Smart TV de 55″ Ultra HD borderless Android Ambilight Philips

236 - 50 PULGADAS. DEFINICION ULTRA HD. TECNOLOGÍA ANDROID TV - Hyundai

237 - 50 PULGADAS. DEFINICION ULTRA HD. TECNOLOGÍA ANDROID TV - Hyundai

238 - 58 PULGADAS. DEFINICION ULTRA HD. TECNOLOGÍA ANDROID TV - Hyundai

239 - 58 PULGADAS. DEFINICION ULTRA HD. TECNOLOGÍA ANDROID TV - Hyundai

240 - LED ADMIRAL 50″ AD50Q20 - Admiral

241 - LED 55″ADMIRAL AD55Q20 UHD SM TV 4K. - Admiral

242 - LED ADMIRAL 50″ AD50G22 Android - Admiral

243 - LED 58″ADMIRAL AD58U20 - Admiral

244 - LED 55″LG 55UP7750PSB 4K. LG

245 - UHD 4K Smart TV Samsung

246 - UHD 4K Smart TV Samsung

247 - 50″ - QÜINT

248 - Frameless 50″ - QÜINT

249 - LED L50P725 UHD Google TV-RV - TCL

250 - LED L50P725 UHD Google TV-SO - TCL

251 - LED L50P735 UHD Google TV - TCL

252 - LED L50P735 UHD Google TV-SO - TCL

253 - QLED L50C725 UHD Google TV-RV - TCL

254 - QLED L50C725 UHD Google TV-SO - TCL

255 - QLED L55C725 UHD Google TV-RV - TCL

256 - QLED L55C635 UHD Google TV - TCL

257 - LED L55P615 UHD Android TV-RV - TCL

258 - L55P615 UHD Android TV-SO - TCL

259 - L55P615 UHD Android TV-ME - TCL

260 - L55P725 UHD Google TV-RV - TCL

261 - L55P725 UHD Google TV-SO - TCL

262 - L55P735 UHD Google TV T- TCL

263 - L55P735 UHD Google TV-SO - TCL

264 - SMART 50″ ANDROID - RCA

265 - SMART 55″ ANDROID - RCA

266 - SMART 55″ ANDROID - RCA

267 - ANDROID TV HITACHI 50″ 4K CDH-LE504KSMART21 - Hitachi

268 - GOOGLE TV HITACHI 50″ 4K CDH-LE504KSMART24 - Hitachi

269 - ANDROID TV HITACHI 55″ 4K CDH-LE554KSMART21 - Hitachi

270 - GOOGLE TV HITACHI 55″ 4K CDH-LE554KSMART26 - Hitachi

271 - 50 BGH ANDROID 4K UHD - BGH

272 - 50 TELEFUNKEN LED 4K UHD - TELEFUNKEN