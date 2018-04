Aguad sostuvo que dejarán de buscar el ARA SAN JUAN cuando lo encuentren

Embed

El ministro de Defensa, Oscar Aguad, informó durante su presentación esta tarde en el Congreso Nacional que la Armada Argentina gastó, hasta el momento, 780 millones de pesos en la operación de búsqueda del submarino ARA San Juan.

"No hay problemas de recursos, ninguno", dijo Aguad ante los familiares de los 44 tripulantes que iban a bordo del submarino desaparecido hace cinco meses. El ministro brinda explicaciones frente a diputados y familiares en un encuentro de la comisión bicameral creada para investigar la desaparición de la nave.

Varios de los familiares alegaban que la falta de éxito en la búsqueda del submarino se debe a la falta de recursos. Entonces Aguad brindó cifras concretas: "La Armada gastó, hasta el momento, 780 millones de pesos en la operación de búsqueda del submarino ARA San Juan. No hay problemas de recursos, ninguno", expresó.

Y adelantó que el gobierno nacional comenzó "las actuaciones de contratación directa" de un sistema teledirigible para la búsqueda del submarino.

"Dejaremos de buscar cuando lo encontremos"

Increpado sobre la falta de resultados en la búsqueda del submarino, Aguad sostuvo: "Hemos buscado el submarino con la mejor tecnología en cinco meses. Sólo tuvimos cinco contactos de barcos. No es un problema de más cantidad de equipos. Se extravió en un lugar donde no lo podemos ver. No es un problema de más cantidad, es una operación muy compleja tecnológicamente y ni la mejor tecnología disponible en la humanidad ha podido detectar dónde está el submarino".

"Hicimos la tarea y la seguimos haciendo y no la vamos a abandonar. Seguimos buscando, esto es inédito en el mundo. No se busca un submarino por tanto tiempo. Lo vamos a dejar de buscar cuando lo encontremos. No sé cuándo será, será cuando lo encontremos", añadió.

El ministro de Defensa comenzó a las 15.17 a brindar un informe a la comisión bicameral sobre la desaparición del submarino, cuyo paradero y el de sus 44 tripulantes se desconoce desde mediados de noviembre del año pasado.

Aguad aseguró que el Gobierno nacional "obsesivamente" quiere "encontrar el submarino ARA San Juan" y agregó que los buscarán "el tiempo que sea necesario".





