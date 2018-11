Aguad: "No tenemos los medios para extraer el ARA San Juan"

El ministro de Defensa, Oscar Aguad, y el jefe de la Armada, vicealmirante José Luis Villán, ratificaron este sábado que el hallazgo del submarino ARA San Juan es positivo, a 907 metros de profundidad. Sin embargo, el funcionario admitió que el Estado no cuenta con los recursos económicos y técnicos necesarios para reflotar la nave.





"No tenemos medios para rescatar el ARA San Juan, no teníamos medios ni siquiera para bajar a las profundidades del mar y no tenemos equipamiento para extraer un buque de estas características", reconoció Aguad.





Durante una conferencia de prensa en la sede de la Armada, el Edificio Libertad, en Comodoro Py 2055, Aguad agregó: "Es el ARA San Juan. Se ha encontrado en una zona que era la que más probabilidades tenía, a poco más de 900 metros de profundidad", señaló el ministro.





Prudente, el funcionario añadió que "la empresa que encontró el submarino nos tiene que dar toda la información que tiene y tenemos que estudiarla para tomar decisiones".

El capitán de Navío Enrique Antonio Balbi, exjefe del Departamento de Comunicación Institucional de la Armada Argentina, informó que "la profundidad del mar promedio en esa zona es de 800 metros", pero que es irregular, "con presencia de cañones submarinos", y que el submarino está a 907 metros.





"El área de escombros es de 80 por 100 metros, esto sugiere que podría haber implosionado o colapsado muy cerca del fondo, porque el desprendimiento de escombros es muy acotado", añadió Balbi.





Asimismo, el jefe de la Armada, José Luis Villán, pidió "prudencia" a los familiares de los 44 tripulantes del submarino ante el pedido para que sean rescatados los restos de la embarcación, ya que subrayó que la Justicia debe determinar los pasos a seguir.