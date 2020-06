Las aerolíneas extranjeras ya anuncian el regreso de vuelos a la Argentina

Aunque las restricciones para los vuelos comerciales siguen vigentes hasta septiembre, las aerolíneas extranjeras ya están comenzando a anunciar cuál será su programación de vuelos desde y hacia la Argentina, con sus planes para cuando se reanuden las operaciones. Y desde las agencias de turismo aseguran que, luego de varios meses de ventas en cero, comenzó un leve repunte en la demanda, con los destinos de playa y Europa como los más buscados.

Aunque nunca dejaron de venderse vuelos al exterior, esta semana varias aerolíneas extranjeras confirmaron que retomarán sus operaciones hacia la Argentina en septiembre, aunque en una forma escalonada y con menos frecuencias por ahora. En sus comunicados internacionales, donde anunciaron su programa de vuelos, American Airlines y KLM incluyeron a la Argentina.

“Aún no tenemos el programa exacto. La intención de la compañía es retomar los vuelos ni bien lo permitan las autoridades argentinas. Nuestros vuelos para septiembre ya están a la venta e incluso con muy buenas tarifas”, confirmaron a Infobae desde la compañía Air France KLM. Por ejemplo, ofrecen vuelos a Madrid a partir de USD 658, precio final. También aclararon que los pasajes comprados después del 22 de abril permiten cambios de fecha en forma gratuita.

En el caso de American Airlines, en su web, se pueden comprar vuelos desde Ezeiza con destino a Nueva York o Miami con fechas a partir del 1º de septiembre. Los precios arrancan en los USD 832 para Miami y los USD 884 para Nueva York. Pero hay algunas frecuencias, como Córdoba-Miami o Buenos Aires-Los Ángeles que aún no están disponibles.

En las agencias de viajes aseguran que la demanda de viajes al exterior comenzó a crecer levemente, luego de varias semanas donde no hubo ventas. “Desde mediados de mayo hubo una reactivación, obviamente a niveles muy bajos, un 10% de lo que se podía vender en meses normales”, señaló Julián Gurfinkel, CEO de Turismocity.

Esta demanda es, en general, para vuelos internacionales a partir de mediados de noviembre y diciembre y más fuerte para enero, febrero y marzo. Los destinos más buscados son los de playa —Miami, Cancún, Punta Cana o el Caribe— donde hay menos temor a los contagios. “Sin embargo, en los últimos días, con las imágenes de las ciudades de Europa volviendo a la normalidad luego de la cuarentena, hay más gente interesada en viajes a Barcelona y Roma, por ejemplo”, agregó Gurfinkel. En tanto, casi no hay búsquedas a Nueva York ni a las ciudades de Asia, aunque los vuelos tienen precios atractivos como pasajes a Tokio por $80.000.

“Siempre se pudieron comprar pasajes para volar desde septiembre en adelante, pero no se podía volar antes. La semana pasada salieron más normativas generales para todos los aeropuertos y pasajeros y hay más precisiones de qué van a hacer las aerolíneas. Buenos precios para 2021, flexibilidad y cuotas sería la fórmula ganadora para volver a inspirar a los viajeros a emitir un pasaje y reactivar el sector”, señaló Matías Mute, titular de la plataforma Promos Aéreas.

Este miércoles, el ministro de Transporte Mario Meoni y los presidentes de los organismos que integran el sector aéreo (Anac, Ornsa, EANA, Intercargo) se reunirán en el aeropuerto de Ezeiza con representantes de las embajadas de países europeos en la Argentina para analizar cómo será la vuelta de los vuelos internacionales y los nuevos protocolos.

Con todo, hay casos de compañías que no retomarán sus vuelos a la Argentina. A fines de abril, Air New Zealand anunció que no reanudará la operación de la ruta Auckland-Buenos Aires —que tenía una frecuencia de hasta cinco veces por semana— debido al “profundo impacto” de la pandemia del coronavirus en la demanda de viajes. “La Argentina ha sido un desafío antes de la pandemia y no esperamos que este mercado se recupere rápidamente”, explicaron en un comunicado.