Advierten que Argentina no califica para la línea de Crédito Flexible del Fondo

El ex secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen, opinó igual en una entrevista con FM Milenium: "Argentina no califica para la línea de Crédito Flexible y pienso que el Fondo tampoco se la va a otorgar. Tendrán que pasar por los técnicos y también por el directorio, donde hay países con posiciones siempre muy duras como Holanda e Irlanda, que además no son parte del G20". Así, el economista advirtió que no alcanza con la buena voluntad que puede haber expresado la número del FMI, Christine Lagarde, cuando visitó al país.