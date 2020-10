En el acto por el Día de la Lealtad, Moyano reivindicó el respaldo sindical al Gobierno

El líder sindical de los camioneros, Hugo Moyano, encabezó este sábado un acto por el 75 aniversario del Día de la Lealtad peronista. Desde la sede de SMATA, destacó que su sector busca "transmitirle el respaldo a nuestro Gobierno, en conjunto y en general. Empezando con el Presidente y la vicepresidenta".

"Es un día muy especial para los peronistas. La sabiduría que transmitía el general Perón era tan importante e inteligente que tenemos la obligación de ponerla en práctica. Recordarán la frase de que ‘con la unidad de los trabajadores construiremos la patria’", afirmó Moyano.

Y continúo: "Esto nos obliga a todos a hacer el esfuerzo necesario para lograr la unidad, no sólo de los trabajadores sino de toda la sociedad”.

Sin decir a quién iba dirigido el mensaje, pidió "que entiendan ese mensaje importante e histórico que nos dejó el General”.

Respecto a la participación del Presidente de la Nación en forma virtual a los actos, recalcó que “todo en función que ayude a reconocer y abrazar la causa del peronismo es importante. Y es lo que nosotros queremos transmitir: estamos acá por todas las organizaciones de las actividades esenciales”.

“Con esto queremos transmitirle el respaldo a nuestro Gobierno, en conjunto y en general. Empezando con el Presidente y la vicepresidenta, los diputados y los senadores. A todos. Con esto queremos responderle y demostrarle el apoyo que tienen de la inmensa mayoría de trabajadores", afirmó el líder sindical.

Moyano añadió que "muchos trabajadores están pasando necesidades difíciles, pero no dejan de reconocer el esfuerzo que está haciendo el Gobierno para salir de la situación que nos dejó la gestión anterior y a lo que nos llevó esta pandemia que hoy estamos sufriendo”.

En tanto, sobre las movilizaciones en contra de la administración de Alberto Fernández expresó que “las marchas esas de las señoras bien alimentadas, de buena ropa, lo que dicen no le veo mucho sentido. Ni siquiera me llaman la atención porque es tan absurdo lo que plantean que no hay libertad. Si no hubiera libertad lo que plantean estaría prohibido".