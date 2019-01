A pesar de la intervención del Banco Central el dólar cayó 29 centavos

Por primera vez desde que se implementó el nuevo esquema monetario, el Banco Central salió comprar u$s 20 millones en una subasta, luego de que el dólar mayorista volviera a perforar el piso de la banda de no intervención, ante la intensificación de la oferta divisas por parte de exportadores, y una acotada demanda estacional de inversores privados.





Promediando la jornada, la moneda que opera en el Mercado Único y Libre de Cambios cayó debajo de los $ 37,355, precio de la parte inferior de la zona de no intervención estipulado para este jueves, lo que habilitó el BCRA a entrar en acción en la plaza, esta vez para comprar dólares, algo que no realizaba hace más de un año y medio (junio 2017).





"La oferta de dólares se intensificó hacia la mitad de la jornada", indicó un operador, lo que propició que el dólar perfore el piso de la zona de no intervención, que fluctúa diariamente al 2% mensual en base a un reciente acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).







Pasadas las 13 horas, la autoridad monetaria anunció "una única subasta de compra de moneda extranjera en contado", por hasta u$s 20 millones (evitó utilizar el máximo diario estipulado de u$s 50 millones), a los cuales adquirió - dos minutos después de comunicarlo- en su totalidad, a un precio promedio de $ 37,3050 por dólar, en busca de sostener el valor de la moneda.





La última compra de divisas que había hecho la autoridad data del inicio de junio de 2017, cuando adquirió u$s 50 millones (con un dólar de $ 16).







Sin embargo, después de que la entidad que conduce Guido Sandleris efectuó la subasta, la cotización mayorista no solo no detuvo su tendencia bajista, sino que la profundizó y cerró con una caída de 29 centavos a $ 37,09, un 0,7% por debajo de la parte inferior de "la zona". Se trata de su menor precio en más de un mes. El volumen total operado en el mercado de cambios bajó un 6% a u$s 603 millones.







En bancos y agencias de la city porteña, por su parte, el billete cayó 31 centavos a $ 38,16, mínimo desde principios de diciembre, según el promedio.





Fernando Izoo de ABC Mercado de Cambios, resaltó que "el acuerdo con el FMI era de fijar resistencia y soporte cambiario, pero no fijó en qué condiciones, por lo que quedó librado a criterio del BCRA. Hoy se comprobó por primera vez que este sistema no tiene un precio fijo como dice la tablita y tampoco un monto de intervención".





Recordemos que el pasado lunes, la divisa mayorista ya había perforado el piso de la banda de no intervención durante un tramo de la jornada. Sin embargo, la cotización repuntó hacia el cierre, terminando dentro de "la zona", y sin la participación del BCRA.





Para el economista Miguel Kiguel, de la consultora Econviews, si el BCRA sigue "interviniendo para que el tipo de cambio se mantenga en el piso de la banda, deberíamos ver una baja más acelerada de la tasa de Leliq'".





Justamente hacia el final de la rueda, el Central convalidó la quinta baja consecutiva de la tasa de Leliq, que se ubicó en promedio en 58,459% (frente al 58,782% del miércoles).





La autoridad monetaria colocó Letras de Liquidez por $ 151.332 millones (vencían $ 151.371 millones), con una tasa máxima adjudicada de 58,747% y una mínima de 57,75%.





"De lujo salió hoy. BCRA compró u$s 20 millones, con el tipo de cambio debajo del piso de la banda, y aceleró la baja de tasa Leliq, con expansión monetaria controlada, con riesgo país volviendo a bajar", remarcó el economista de Eco Go Federico Furiase.





Fuente: ámbito.com