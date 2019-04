A los 82 años, falleció la madre de Amado Boudou

"Abrazo enorme, Amado. Por esas cosas de la vida me toca ser tu abogada, pero antes y después abrazo de amiga", escribió su letrada Graciana Peñafort, cerca de las 20 en Twitter. También se manifestó el abogado de Cristina Kirchner, Gregorio Dalbon.

En tanto, su pareja, la ex legisladora mexicana Mónica García de la Fuente agradeció mensajes de apoyo en esa red social.

Siete meses más tarde, sin embargo, volvió a la cárcel, tras una condena por 5 años y 10 meses de prisión en la causa por la ex Ciccone Calcográfica.

En diciembre el Tribunal Oral Federal 4 ordenó liberarlo, porque el fallo supuestamente no estaba firme y no había riesgo procesal en su excarcelación. El 18 de febrero, no obstante, el tribunal de Casación revocó la excarcelación, ya que, según su punto de vista, sí había "riesgo de entorpecer la investigación".





El viernes pasado había fallecido Ofelia Wilhelm, la madre de Cristina Kirchner.