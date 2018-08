A la espera de los allanamientos a Cristina: "Bonadio quiere humillarla"

El abogado de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner se acercó a uno de los domicilios de la actual senadora y aseguró que el juez Claudio Bonadio pretende humillarla.

"Un allanamiento difícilmente se avisa con tanto tiempo, esto me parece más una cuestión que quiso hacer Bonadío para humillar a Cristina. Es una cuestión de humillación, es abstracto, no hay nada más que recuerdos, quieren hostigarla", explicó Gregorio Dalbón a la prensa.

Dalbon.jpg Gregorio Dalbón, abogado de Cristina Kirchner.

"Si querían circo, acá tienen, esto es lo que logró Bonadío", señaló el abogado, quien también agregó que la medida es humillante para la Justicia.

Dalbón aseguró que en el departamento de la ex mandataria no se han producido modificaciones y que no se encontrará nada.

Este miércoles el Senado aprobó la posibilidad de que Bonadio realice allanamientos en tres domicilios de la ex presidenta, dos ubicados en Santa Cruz y uno en Capital Federal.

La medida se tomó en base a la causa conocida como "Cuadernos de coimas K", por la que hay ex funcionarios y empresarios detenidos por pagar y recibir coimas por obras públicas.

Visitas

En los alrededores del edificio en el que habita la senadora nacional, además de periodistas se acercaron varios simpatizantes de la ex mandataria.

Varios de ellos exhibieron carteles contra Bonadio y a favor de Cristina Fernández de Kirchner.