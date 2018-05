A inicios de octubre serán juzgados De Vido y Ricardo Jaime

El ex secretario de Transporte Ricardo Jaime será juzgado a partir del 1 de octubre por enriquecimiento ilícito y también por sospechas de pago de sobreprecios en la compra de trenes a España y Portugal, en la cual también está acusado el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido





Fuentes judiciales informaron que el Tribunal Oral Federal 6 dará inicio al juicio en esa fecha por las distintas causas por las cuales Jaime está detenido desde hace más de dos años, una de las cuales también involucra al ex ministro de Planificación.





Jaime está preso desde abril de 2016 por orden del juez Julián Ercolini en la causa por la compra de trenes a España y Portugal para el ex ferrocarril Belgrano, aunque desde antes era investigado por presunto enriquecimiento ilícito junto a una gran cantidad de testaferros.





El ex secretario de Transporte, el ex ministro De Vido y el ex asesor Manuel Vázquez, entre otros, serán juzgados por los delitos de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública y cohecho.





La operación que se investiga, que tuvo un costo de 100 millones de euros, se produjo entre 2004 y 2009: según consta en un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) incorporado a la causa, en aquella compra se pagaron sobreprecios de hasta un 171 por ciento, no se controló lo adquirido y buena parte del material no pudo ponerse en funcionamiento por ser inutilizable, por lo cual está arrumbado en depósitos ferroviarios.





"Hubo coimas. ¿Y cómo lo hicieron? A través de un pacto ilegal, mediante el que decidieron comprar chatarra como si fuera buena y facturar sumas exorbitantes a empresas amigas en conceptos de "asesoramiento técnico" que, en realidad, ocultaban sobornos", señaló Delgado en su requerimiento de juicio.