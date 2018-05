A 6 meses de la desaparición del ARA San Juan, familiares gritaron "Búsqueda y verdad"

"Los argentinos no tenemos tornados y tsunamis pero nos causamos nuestras propias tragedias y no tenemos capacidad de reacción". Con esta frase la abogada querellante resume algo que también une ambos sucesos, la demora en la acción y una vez más menciona la fuerte burocracia y la constante puja entre la Armada y la Prefectura Naval que hace, por ejemplo, que la segunda no haya sido convocada ni bien se detectaron problemas en el San Juan, y que ambas fuerzas no trabajen en conjunto al menos en situaciones de crisis o emergencia.