Los 100 rostros destacados de los 100 días de cuarentena

Alberto Fernández llevaba apenas tres meses y diez días de presidencia cuando dictó el decreto 297/2020 que instaló la cuarentena en nuestro país. En cada oportunidad que el aislamiento se renovó, lo anunció desde la residencia de Olivos, explicando a través de filminas -a veces con errores y polémicos puntos de vista- los avatares de la pandemia.

Ginés González García. El ministro de Salud debió llevar adelante las políticas sanitarias en medio de la pandemia. En una de sus últimas declaraciones señaló que sólo el 3,4% de las 11.500 camas de terapia intensiva disponibles en los sistemas públicos y privados de salud están ocupadas por pacientes graves de COVID-19. En mayo debió ser internado por una “parestesia distal del miembro superior izquierdo”. Al ser dado de alta confesó: “Soy malo como mi propio médico”.

Marcelo Tinelli. Cuando ya se sabía que el gobierno dictaría el aislamiento preventivo y obligatorio en todo el territorio nacional, el conductor se marchó con su familia (excepto su hija Micaela) a Esquel, donde tiene una casa. Fue criticado por esa acción y su presencia en el sur despertó polémicas. Luego de un mes allí, retornó a Buenos Aires por tierra. En varias ocasiones anunció el comienzo del Bailando, pero aún no se materializó.

Amadeo Carrizo. Fue uno de los más grandes ídolos de River Plata y uno de los arqueros más emblemáticos en la historia del fútbol argentino. A las 4.40 de la madrugada del 20 de marzo, a los 93 años y por problemas respiratorios, falleció en la Clínica Zabala. Debutó en el arco millonario a los 18 años, en 1945, y dejó esa valla a los 42, en 1968, para pasar al fútbol colombiano. Allí, en Millonarios, se retiró definitivamente dos años más tarde. En su honor, los 12 de junio -fecha de su nacimiento- se celebra en nuestro país el “Día del arquero”.

Fito Páez. El músico tenía previsto presentar La Conquista del Espacio, su último disco, y festejar su cumpleaños número 57 el viernes 13 de marzo en el Hipódromo de Rosario. Pero como la pandemia hizo suspender el recital, el mismo 20 de marzo que comenzó la cuarentena brindó un recital desde su casa vía streaming, que fue todo un éxito.

Federico Llamas es el surfer de 27 años que llegó desde Brasil a los pocos días de instalada la cuarentena fue demorado por incumplirla en plena Panamericana y escoltado hasta un domicilio de Flores desde donde se fue a Ostende, en la Costa Atlántica. El juez federal de San Isidro Lino Mirabelli lo procesó por el delito previsto en el artículo 205 del Código Penal.

Claudio Belocopitt. El presidente de la Unión Argentina de Entidades de Salud fue uno de los primeros en advertir la gravedad de la pandemia que se avecinaba, cuando dijo que nos preparábamos para una guerra. Hace pocos días sentenció que “Si se mantiene estable el número de casos, en cuatro o cinco semanas podría colapsar el sistema de salud”.

Hugo Orlando Gatti. El ex portero de River, Atlanta, Gimnasia, Unión, Boca y la selección argentina, que está radicado en España, alertó al mundo del fútbol cuando fue internado el 23 de marzo por una infección pulmonar. Pero luego de someterse a un hisopado, se conoció que tenía coronavirus. Por fortuna, el “Loco”, como se lo conoce, obtuvo el alta el 8 de abril, y ya mejor, contó que un médico le dijo que “estaba por morir”.

Eduardo López. Infectólogo. A los 74 años, casado desde hace 44, padre de cinco y abuelo de 9, es el Jefe del Departamento de Medicina del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, y el rostro más visible del Comité de Expertos sanitarios que asesora al gobierno en la pandemia. Eso no lo exime de ser crítico a veces. Cuando se habló de la llegada de médicos cubanos, pidió que hicieran reválida.

Soledad Acuña. El 2 de abril, en medio de la cuarentena, la ministra de Educación porteña tuvo una noticia feliz. Junto a Diego Kravetz, el secretario de seguridad del municipio de Lanús presentaron a su segundo hijo, Tomás, que pesó 3,4 kilos y nació por un parto que tuvo todo el protocolo de seguridad por la pandemia.

Elsa Baumeister. Es la jefa del Servicio de Virosis Respiratorias del Anlis-Malbrán, el laboratorio de referencia de la OMS que tiene nuestro país. Allí se comenzaron a hacer los testeos de coronavirus. En junio, el organismo se vio envuelto en una polémica por las compras de insumos, en las que ella tuvo incidencia para adquirirlos en determinados proveedores.

Paulo Dybala y Oriana Sabatini. Un día después de comenzada la cuarentena, el futbolista de Juventus y la cantante -que conviven en Turín- informaron a través de sus redes sociales que habían dado positivo el test de coronavirus. El delantero argentino fue el tercer futbolista de su club que contrae este virus y también el tercer jugador argentino en padecer la enfermedad. Aunque nunca tuvieron la salud comprometida, la recuperación no fue sencilla. Tuvieron que hacerles varias pruebas hasta que recibieron el alta.

Florencia Kirchner. Después de permanecer varios meses internada en Cuba, diagnosticada por estrés postraumático y un linfedema ligero de miembros inferiores, la hija de la vicepresidenta regresó al país el 22 de marzo junto a su madre. Lo hicieron en el último avión que partió de La Habana antes del cierre del espacio aéreo de aquel país. La joven está acusada por integrar una presunta asociación ilícita en las causas Hotesur y Los Sauces.

Alexander Caniggia. El 27 de marzo quedó bajo prisión domiciliaria junto a su novia, Macarena Herrera, después de haber sido detenidos en el peaje de Hudson por violar la cuarentena. Además, el auto en el que estaban circulando fue secuestrado. El joven se burló de los policías que hicieron el procedimiento en su contra.

Horacio Rodríguez Larreta. El jefe de gobierno porteño tiene su agenda dedicada casi con exclusividad al coronavirus. Sin embargo no descuida sus aspiraciones políticas, que apuntan a un equilibrio entre sus reuniones con el presidente Alberto Fernández y el gobernador bonaerense Axel Kicillof y su intención de mantener unida a la oposición con vistas a su propio proyecto presidencial. En los últimos días reunió a sus funcionarios más cercanos y les pidió: “Apretemos los dientes para estas semanas que van a ser las más difíciles”.

Fernan Quiroz. Ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, recibido de médico en en 1987 con diploma de honor en la Universidad de Buenos Aires y ex vicedirector médico del Hospital Italiano, es uno de los que planifican la lucha contra el Covid-19. En uno de sus últimos análisis del avance del coronavirus señaló que el final del mes de junio y el comienzo de julio serán decisivos.

Alejandro Vanoli. Tras el pedido del Jefe de Gabinete Santiago Cafiero, renunció a finales de abril a la conducción del ANSES después del caos que sufrieron los jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones sociales en los bancos del conurbano para ir a cobrar su dinero. Ese 3 de abril, varios ancianos -principal grupo de riesgo de coronavirus- se descompensaron tras largas horas de hacer fila.

Nancy Trejo, la directora del hospital Julio C. Perrando de la ciudad de Resistencia, dio positivo por coronavirus el 28 de marzo. A pesar de no ser la primera profesional de la salud que se contagiaba, sí fue la primera directora de un hospital de relevancia en hacerlo. Trejo se recuperó y continúa al mando del centro de salud más importante de la provincia que marcha en tercer lugar en cuanto a cantidad de infectados y muertos en el país.

Niko Evans. El instagramer marplatense de 33 años hizo uno de los videos más viralizados durante la cuarentena, en el que se burlaba de la actriz y cantante mexicana Bárbara de Regil, que instaba a que su público riera mientras hacía los ejercicios que ella les dictaba. Con humor, el argentino la seguía, mientras comía dulce de leche a cucharadas desde una cama.

Agustina Princeshe, una modelo hot de Avellaneda que tiene 58 mil seguidores en Instagram, publicó un video que se viralizó, donde muestra cómo se mete en el baúl de un auto para burlar los controles policiales, y se lo dedica a un hombre: “Christian, mirá lo que hago por vos”. Con las pruebas de esa violación a la cuarentena, el Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal porteño cruzó bases de datos como el RENAPER, la identificó y mandó un patrullero a su casa para notificarla de su infracción. Mientras tanto, el fiscal Maximiliano Vence le inició una causa.

Pedro y Florencia Cahn. El primero es uno de los infectólogos más cercanos al presidente Alberto Fernández en esta crisis. Uno de los hombres que primero investigó al HIV en nuestro país, factótum de la Fundación Huésped. Se enfrentó a los llamados “anticuarentena”. La segunda, su hija, es médica, presidenta de la Sociedad Argentina de Vacunología (SAVE) una de las expertas que asesora al presidente Alberto Fernández en la pandemia. Fue una de las que aconsejó, al principio de la pandemia, la suspensión de clases al ministro de educación Nicolás Trotta.

Walter Oscar Montillo. El papá del futbolista falleció el 7 de abril por Covid.-19 en el Instituto Médico de Brandsen, donde días atrás había muerto su propio padre. Aparentemente, la clínica no le avisó ni a su mujer ni a los operarios de la funeraria que llevaron el cuerpo que tenía coronavirus. El resultado del análisis, que había sido hecho tres días antes, llegó justo con su deceso. Un ejemplo de la precariedad del sistema médico bonaerense, tanto público como privado.

Silvio Cufré fue el primer enfermero muerto por Covid-19 en la provincia de Buenos Aires. Atendía a Walter Montillo (el padre del futbolista) en el Instituto Médico Brandsen, y se comenzó a sentir mal un día antes del fallecimiento de éste, que fue también por coronavirus. Cuando la clínica cerró por el escándalo con Montillo, lo trasladaron al hospital de Cañuelas. Ya estaba muy grave. Entró en coma inducido y el 18 de abril, murió.

Miguel Angel Paz. El personal trainer se hizo tristemente célebre tras golpear a un vigilador que le recriminó no haber guardado el aislamiento correspondiente tras llegar desde los Estados Unidos. Esta conducta, que tuvo cinco días antes del inicio de la cuarentena, tuvo su consecuencia en la misma: el juez federal de San Isidro Lino Mirabelli lo procesó por el delito previsto en el artículo 205 del Código Penal, referido a la propagación de una enfermedad, que puede tener una condena de hasta dos años de prisión.

Axel Kicillof. El gobernador de la provincia de Buenos Aires tiene a su cargo el distrito con más contagios del país. Es uno de los más acérrimos defensores de la cuarentena. En los últimos días señaló que “la economía va a caer, pero caiga más o menos, lo que tenemos que decidir es cuántas vidas perdemos y a cuánta gente (sin cobertura de salud) dejamos en el abandono”.

Daniel Gollán. El ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires fue apocalíptico al afirmar a fines de mayo que “si se levanta la cuarentena, en 15 días vamos a ver apilándose cadáveres”. Fue uno de los impulsores del aislamiento total de los barrios vulnerables donde se registraron brotes. Y más adelante, en una entrevista con Infobae, señaló que “el ritmo de los contagios en el AMBA es preocupante”. Es uno de los abanderados de la cuarentena.

Tamara Bella. Su versión criolla de Imagine, que tituló Supón, fue -a pesar de sus buenas intenciones- de lo más bizarro que hubo en cuarentena. Para pergeñar su versión, la actriz y modelo contó con el apoyo y la voz de varios personajes conocidos, como Ivo Cutzarida, Daniela, Diego Díaz, Mercedes Ninci, Milita Bora y Anamá Ferreyra, entre otros. Pese a las críticas, hizo otras dos versiones.

Carlos Rottemberg. El empresario teatral fue uno de los que suscribió la idea de que “el 2020 está muerto” para su rubro. En mayo, junto a sus colegas de AADET, se reunió con el ministro de Salud Ginés González García para presentar un protocolo destinado a la apertura de la actividad teatral, una de las últimas que se abrirá con seguridad.

Pablo Goldschmidt. El virólogo argentino, que trabajó en el Ministerio de Salud de Francia, fue uno de los primeros científicos en salir con los tapones de punta contra la OMS, el Imperial College de Londres y las políticas de aislamiento. “el coronavirus no merece que el planeta esté en un estado de parate total”. Y más adelante, aseguró que “nos están asustando con la información, las cifras están mal hechas”

Eric Torales es el joven que llegó desde los Estados Unidos y en vez de cumplir con los 14 días de aislamiento fue a bailar al cumpleaños de 15 de su prima. Allí contagió a unas 15 personas, entre las que se encontraba su abuelo, Luis María Suárez de 78 años, que falleció el 1° de abril. El juez Néstor Barral lo acusó de propagar la enfermedad y lo embargó por 50 millones de pesos: la pena que le puede corresponder es de hasta cinco años de cárcel.

Paolo Rocca. Al comienzo de la cuarentena, Techint decidió desvincular “unos 1.450 empleados de proyectos de obras y servicios para clientes privados personas Buenos Aires y Tucumán y Neuquén”. La decisión provocó un cruce con Alberto Fernández, quien le reclamó en tono coloquial: “hermano, esta vez colaborá”. Y aunque se vieron las caras en la inauguración de un sector del Hospítal Austral para atender pacientes con coronavirus, el empresario ya le fue a tocar la puerta a Mauricio Macri.

Luisa Lopilato. Los vivos de Instagram que hacían la actriz y su esposo canadiense -el cantante Michel Bublé- eran un clásico del inicio de la cuarentena. Pero luego de un codazo de él, muchos consideraron que había incurrido en violencia de género. Al final, la argentina rompió el silencio para defender a su marido: “Mike es un hombre con todas las letras. Es un caballero. Está todo el tiempo pensando en cómo hacerme más feliz”. A los pocos días anunciaron que no harían más salidas en las redes.

Stephanie Rea. La arquera del Club Atlético Excursionistas -que participa en la primera división del fútbol femenino- se convirtió en el primer caso de coronavirus de su categoría. La jugadora de 23 años, vive en el Barrio 31 de la Ciudad de Buenos Aires, y fue monitoreada por el personal de salud del ámbito porteño.

Martín Guzmán. El ministro de economía encabeza la negociación de la deuda. El 22 de mayo el país entró en default y hasta el momento no ha cerrado ningún acuerdo. Pero en las últimas horas se supo que está cerca de un grupo de bonistas y lejos de otros. Un arreglo será decisivo para encarar la recuperación económica post pandemia, que será ardua: el FMI prevé una caída del PBI de 9,9 puntos.

Ramona Medina. Vecina de la villa 31, denunció la falta de agua en su barrio cuando una de las formas de evitar el contagio es el lavado de manos: “Nos piden que nos higienicemos, que nos lavemos las manos, que tengamos mayor cuidado, que nos pongamos tapabocas, que no salgamos a la calle. ¿Y con qué lo hacemos si no tenemos agua?”. Dos semanas después de este mensaje, que se viralizó, contrajo el Covid-19 y murió el 17 de mayo en el hospital Muñiz.

Emilse Martínez. Hace unos años juntaba cartón mientras estudiaba enfermería. Entró al Sanatorio Los Arcos como ayudante del área. Y hoy está en el frente de batalla contra el coronavirus: “Es duro rotar por la cápsula de pacientes con Covid-19. Más de una vez llegué a casa llorando”.

Jesús. El programa de Telefe es el más visto en cuarentena. Protagonizada por Dudú Azevedo, la serie brasileña se apoderó del prime time desde principio de mayo. Por supuesto, los números correspondieron a los tiempos actuales: debutó con algo más de 12 puntos, trepó a 15 en los días posteriores, bajó un poco pero siempre sobre los 10 puntos. Incluso supera, por estos días, a la vuelta de ATAV, con que canal 13 buscaba achicar la brecha con su competidor.

Patricia Bullrich. La dirigente de Juntos por el Cambio es una de las opositoras más activas. Con la clara intención de convertirse en una opción presidencial para el próximo período de gobierno. Sobre Vicentín, señaló en una reunión virtual con diputados del PRO: “Hoy vienen por una empresa, y algunos empresarios se hacen los boludos”. Pero lo que más llamó la atención fue su actividad en Tik Tok, una red social destinada a los más jóvenes. Allí apareció bailando, contando cómo se cortó el pelo y mostrando de qué manera se prepara para salir a hacer las compras.

José María Muscari. El último espectáculo del director teatral, Sex, venía colgando el cartel de “No hay más localidades” hasta que la cuarentena cerró los eventos masivos. El director se reinventó y encontró la alternativa para poder seguir trabajando: el 20 de mayo estrenó Sex virtual, una experiencia privada, a través de la cual los espectadores siguen la experiencia a través de WhatsApp, Telegram, Instagram y Twitter.

Marisol San Román. La llamada “Paciente 130” de coronavirus se contagió en España. Contó a través de sus redes sociales el minuto a minuto de su recuperación y sus recaídas. Estuvo 45 días en cama y finalmente logró superar la enfermedad. Y allí se convirtió en donante de plasma. Una de las más fervientes difusoras de esta necesidad. Hoy, en sus redes sociales muestra la felicidad de haber contactado a otras pacientes que sanaron con su plasma.

Sabina Frederic. La ministra de Seguridad fue una de las que diagramó todo el sistema de accesos a la Capital Federal en medio de la cuarentena. Pero lo que más llamó la atención fue la pelea con su par provincial, Sergio Berni, que la acusó de no brindarle apoyo en la lucha contra la inseguridad y a quien le respondió que había que salir de la queja.

Susana Giménez. El sábado 23 de mayo, la diva tomó un avión privado y se marchó a Punta del Este. El vuelo había sido autorizado el día anterior como “Traslado de dos ciudadanos argentinos con residencia en Uruguay”. Al arribar, presentó un documento donde certificaba que esta tramitando dicha residencia. Cuatro días después dijo “tengo terror que nos quieran convertir en Venezuela”. Y al día siguiente sufrió un accidente doméstico y debió ser enyesada. En estos momentos planea retornar al país ya que tiene compromisos laborales asumidos.

Claudia Perandones. Es la directora Científico Técnica del Instituto Anlis-Malbrán, pero cuando se desató la pandemia estaba a cargo. En dicho organismo se logró secuenciar el gen del virus que circula por nuestro país, y fotografiar al mismo. Además, desde su dirección colaboran con los proyectos de suero terapéutico que se desarrollan en nuestro país.

Tomás “Trinche” Carlovich. El mito dice que fue mejor jugador de fútbol que Maradona y Messi, pero que su estilo de vida lo destinó a estar lejos de las grandes ligas. El 8 de mayo, a los 74 años, lo mataron de un golpe a la cabeza para robarle su bicicleta, en la que se desplazaba por Rosario. 48 horas más tarde fue declarado muerto en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) de Rosario. En la cancha de Central Córdoba de Rosario, su club de pertenencia, miles desafiaron la cuarentena para darle el último adiós.

Cristina Fernández. La vicepresidenta llegó justo desde Cuba, adonde viajó para buscar a su hija Florencia- para comenzar su propio período de aislamiento. El 8 de junio se presentó en los Tribunales de Lomas de Zamora para conocer las pruebas del supuesto espionaje al que fue sometida. La calificó como “un verdadero y auténtico escándalo” y responsabilizó directamente a la AFI del gobierno de Mauricio Macri. El 23 de junio el juez Marcelo Martínez de Giorgi decidió revocar su procesamiento -junto al de Julio De Vido y Luis Betnaza- en el capítulo Techint de la Causa Cuadernos.

Rubén Mühlberger. El llamado “médico de los famosos” fue detenido con prisión domiciliaria el 14 de mayo. Semanas antes había trascendido un cartel ubicado en su consultorio donde se prometía un complejo vitamínico contra el Covid-19. En una inspección que llevó a cabo personal del Ministerio de Salud de la Nación, se detectaron medicamentos vencidos y residuos patológicos que no respetaban el protocolo de tratamiento de los mismos. El lugar, además, no contaba con la habilitación correspondiente para funcionar, pese a lo cual se encontraba atendiendo pacientes. Fue liberado el 2 de junio, aunque las causas en su contra continúan.

Dr. Alberto Crescenti. El médico emergentólogo está en el SAME (con un pequeño bache en el tiempo) desde 1991. Hoy a cargo del servicio, se puso al frente de los operativos más riesgosos que demandó la pandemia. Y vivió dos momentos de zozobra: un accidente en el móvil que lo trasladaba y la explosión en el incendio a una perfumería en Villa Crespo. Hasta el momento, ninguno de los médicos, enfermeros y auxiliares que tiene a cargo se contagió la enfermedad. El 11 de junio, la Legislatura Porteña votó un proyecto de Ley para declararlo Ciudadano Ilustre.

Agustín Cardozo. El jugador de Tigre fue el primer futbolista profesional que se desempeña en territorio argentino en dar positivo por Covid-19. El 1 de junio, el club de Victoria dio a conocer la noticia, y además indicó que el mediocampista de 23 años se encontraba asintomático y aislado en su casa.

Matías Kulfas, ministro de Desarrollo Productivo, adelantó que, en medio de la crisis económica por la pandemia, el Gobierno relanzará el programa “Ahora 12″ para incentivar el consumo, que se derrumbó en los últimos meses. El programa vence a fin de mes y lo extenderían hasta fin de año.

Andrea Gramarnik. La jefa del laboratorio de Virología Molecular de la Fundación Instituto Leloir (FIL) e investigadora del Conicet fue una de las referentes del proyecto que concretó el test serológico CovidAR. Investigadores y científicos de ambos organismos lo desarrollaron en tiempo récord, y sirve para detectar la presencia de anticuerpos contra el coronavirus.

Sergio Denis. El cantante murió en la mañana del viernes 15 de mayo en la clínica de rehabilitación Alcla, a los 71 años. El 11 de marzo de 2019 había sufrido un grave accidente en medio de un show en el Teatro Mercedes Sosa, de Tucumán, del cual nunca pudo recuperarse. Fue uno de los artistas más populares de nuestro país. Y la melodía de su canción “Te quiero tanto” sirvió de base para que numerosas hinchadas de fútbol la cantaran en los estadios de aquí y todo el mundo.

Yanina Latorre. La panelista de LAM, el ciclo de Eltrece, tiene una buena relación con el presidente Alberto Fernández. Y cuando hubo que renovar el permiso para transitar a finales de mayo, no se le ocurrió mejor idea que evacuar una duda mensajeando por whatsapp al mandatario cómo hacía si tenía dos trabajos. Y éste… le respondió! La charla, que fue breve, concluyó con la recomendación presidencial: “Si te paran, decí que venís de parte”. Por supuesto, Latorre mostró toda la conversación al aire.

Juan Palomino. El actor peruano, protagonista junto a Daniel Aráoz, Nicolás Goldschmidt y Guadalupe Docampo del film Las Furias (dirigido por Tamae Garateguy), debían estrenarlo en abril. Sin embargo, el largometraje que fue filmado en Mendoza no llegó a las salas nacionales por el aislamiento social preventivo y obligatorio. Pero le encontraron la vuelta, y se convirtió en la primera película estrenada durante la cuarentena a través de la plataforma Cine.ar.

Mariano Irigoyen. A los 50 años, este médico y capitán de fragata es el jefe del Departamento de Medicina del Hospital Naval, que atiende pacientes con Covid-19. En su diario trajinar por la Unidad de Terapia Intensiva es consciente que “un día vamos a ser agentes de transmisión. Es así, lo sabemos. Y cada vez que uno vuelve a casa tiene la duda si no fue ése el día que se contagió. Cuando venga, esperemos que sea de los leves”. Pero no afloja.

Daniel Arroyo. El ministro de Desarrollo Social tuvo dos momentos de alta exposición durante esta pandemia. Primero, cuando en su cartera se detectaron compras de alimentos para repartir en barrios vulnerables. Su decisión fue echar a 15 funcionarios involucrados en esas adquisiciones. Y luego, por haber sido contacto estrecho del intendente lomense Martín Insaurralde -contagiado por coronavirus- y haber viajado, dos días más tarde, junto al presidente Alberto Fernández a La Rioja. Fue aislado, hisopado y dio negativo.

Silvia “Goldy” Legrand. Actriz y hermana gemela de Mirtha, murió el 1 de mayo a los 93 años en su casa en Martínez. Su verdadero era María Aurelia Paula Martínez Suárez, y el deceso fue en absoluta paz. se fue a dormir la siesta y no volvió a despertarse.La carrera de las gemelas, oriundas de Las hermanas comenzaron juntas su carrera en el mundo de la actuación. Grabaron varias películas en las décadas del ’40, ’50 y ’60, hasta que Silvia decidió dejar para siempre la actuación, más allá de un especial que hizo junto a su hermana en Canal 13. A pesar de su alejamiento, era una permanente consejera de Mirtha, y creó algunas de las frases que hizo célebres la diva.

Sebastián Villa. El futbolista colombiano de Boca Juniors fue denunciado por su novia Daniel Cortés, por violencia de género. El 27 de abril, la mujer subió a sus redes sociales imágenes donde se la veía golpeada. E hizo la denuncia. En junio se animó a hablar públicamente, y llegó a decir que “Amenazó mi vida y la de mi familia. Dijo que iba a hacerles algo a ellos, a mandarles sicarios a la casa. Yo no iba a permitir eso, por eso dije que iba a hablar”.

Pato Zambrano. Es el DJ de Recoleta que le puso música a la cuarentena. Sábados y domingos, entre las 18 y las 19, programaba un set para que bailaran los vecinos. Para evitar ser denunciado por ruidos molestos, encontró una alternativa: transmitía las canciones por las redes y la gente las reproducía en parlantes desde sus balcones. El problema es que la cuadra (Talcahuano al 1200) se empezó a poblar de aquellos que se acercaban a bailar. Finalmente, fue denunciado y la fiesta terminó.

Ariel Gastón Vázquez y Maximiliano Firma Paz. Son los dos bomberos del Cuartel de Villa Crespo que murieron por la explosión ocurrida en la perfumería que se incendió el 26 de junio. El primero era el jefe operativo en el Cuerpo de Bomberos y director de la Compañía de Planeamiento Desarrollo y RRHH de Bomberos de la Ciudad. Y Firma Paz era el subcomisario de la Estación VI. El fallecimiento se produjo por la detonación de productos combustibles que había en el lugar donde se había prendido fuego cajas ubicadas en un depósito.

Agustín Alezzo. El miércoles 3 de junio se anunció que Jettatore, la obra de Gregorio de Laferrère dirigida porél, se podía ver a través del servicio Cervantes online. Dos días más tarde, se supo que había dado positivo en el test de coronavirus y estaba internado en el Sanatorio de la Trinidad, adonde había sido trasladado por una infección urinaria. Desde su círculo íntimo habían informado que, debido a la imposibilidad de trabajar, había caído en un cuadro de depresión.

Juana Viale. Cuando la pandemia llegó a la Argentina, Mirtha Legrand tomó la sabia decisión de preservarse en su casa. Y fue su nieta la que tomó las riendas de los clásicos programas de ElTrece. A medida que fueron pasando los envíos se la vio más asentada, y en mas de una oportunidad habló con su famosa abuela. El último fin de semana, incluso, se dio el gusto de imponerse en el rating frente a su competencia directa, Podemos hablar.

Fernando Goldbaum. Junto a Linus Spatz son parte del equipo que desarrolló en nuestro país un suero terapéutico para tratar pacientes infectados con COVID-19, que mostró en pruebas in vitro la capacidad de neutralizar el virus SARS-CoV-2.Es fruto del trabajo de articulación pública-privada encabezado por el Laboratorio Inmunova y el Instituto Biológico Argentino (BIOL), la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS), con la colaboración de la Fundación Instituto Leloir (FIL), Mabxience, CONICET y la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), y se trata de un suero hiperinmune anti- COVID-19 para inmunización pasiva.

Claudio “Chiqui” Tapia. La AFA, entidad que dirige, presentó el borrador de un protocolo para la vuelta del fútbol, que según su máximo dirigente se producirá cuando estemos en “fase 4”, algo que hoyo parece lejano. Con tres puntos centrales de “Higiene y distanciamiento en los entrenamientos”, “Testeos y seguimiento” y “Precauciones en los desplazamientos y las instalaciones”, pedirá que los clubes tengan un presupuesto mensual de 750.000 pesos sólo para realizar los testeos a todos los integrantes del plantel profesional.

Fabiola Yañez. Fue la impulsora -junto a la Cruz Roja y la Fundación Banco de la Nación- de Unidos por la Argentina, un programa que los 6 canales de aire transmitieron el 5 de abril. En el mismo se recaudaron $91.802.915, y esta semana, la Primera Dama hizo la primera entrega de insumos hospitalarios a la Cruz Roja Argentina, depositaria de 530 bombas de infusión volumétrica, 300.000 barbijos quirúrgicos y 20.000 overoles para la seguridad.

Melisa Zurita. La conductora, que hace más de 15 años se desempeña en distintos segmentos informativos del Canal 26 fue atacada en su domicilio por Geraldine Martínez la ex esposa de su marido, Gustavo Holstein. Según denunció la periodista, la atacante quiso matarla con un cuchillo, pero pudo escapar por una ventana junto a su hija. Zurita ya había denunciado a Martínez, que fue imputada por el fiscal Roberto Tavolaro, de la UFI N°1 de Ituzaingó, por los delitos de tentativa de homicidio simple agravada en dos ocasiones, robo agravado por el uso de arma y hurto agravado.

Laurita Fernández. La ruptura de su noviazgo con Nicolás Cabré después de dos años de relación llamó la atención, porque la actriz y bailarina había decidido mudarse con el actor para pasar el tiempo de aislamiento juntos aún a riesgo que la acusaran de romper la cuarentena. Tiempo después, en un live de Instagram, confesó: .”Me están preguntando cómo hice para superar la separación... No la superé, estoy para el orto pero la vida sigue...”.

Rubén Orlando. El peluquero encabezó una comitiva junto a su colega Fabio Cuggini que le acercó un protocolo para la apertura de su rubro al gobierno porteño. En la reunión, por parte de la administración de CABA estuvieron el vicejefe de gobierno Diego Santilli y el ministro de Desarrollo Económico y Producción, José Luis Giusti. A la salida, Orlando -que tiene su local en el Barrio 31- lamentó la poca receptividad oficial y manifestó su “decepción” por el desenlace de la reunión.

Héctor Vicentin. Es uno de los miembros de la “tercera generación” de la casi centenaria empresa fundada por Pedro Vicentin en 1929 en el noreste de Santa Fe, hace 50 años que trabaja en la empresa, de la que llegó a ser director. Es uno de los más férreos opositores a la expropiación planteada desde el gobierno. “La gente siente que le están robando la libertad, quiere un país con mucha más paz y mucha más democracia”, señaló en un acto en Avellaneda, cuna de la compañía.

Omar Perotti. El gobernador santafecino se metió a jugar en el tema Vicentin y le presentó al juez federal de Reconquista, Fabián Lorenzini, la propuesta de designar a tres personas como interventoras de la agroexportadora en el marco del proceso concursal, de modo de permitir el “rescate” de la empresa. Y señaló que había sido aceptada por el presidente Alberto Fernández. Pero el magistrado la desechó y volvió a respaldar a los directivos de la compañía para que continúen al frente de la toma de decisiones.

Juez Fabián Lorenzini. El 10 de febrero de este año, el titular del Juzgado N°2 de primera instancia en lo Civil y Comercial de la ciudad santafesina de Reconquista recibió el pedido del Concurso Preventivo de Acreedores de Vicentin. Su tarea parecía desdibujada después del anuncio de intervención y expropiación de la firma por parte del gobierno nacional. Sin embargo, el novel magistrado -hijo de un trabajador rural y una peluquera de esa ciudad- repuso al directorio de la firma en sus puestos y nombró a los interventores como simples veedores. Y esta semana rechazó el planteo del gobernador santafecino Omar Perotti y confirmó su decisión anterior.

Benito Fernández. El diseñador, que debió cerrar todos sus locales por la cuarentena, fue el primero en lanzar su colección invierno 2020 -llamada “Botánica”- con un desfile virtual desde su casa. Y además, después que el 15 de abril el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dispusiera la obligatoriedad de usar tapabocas, diseñó exclusivísimos barbijos de alta costura para ayudar con lo recaudado al Hospital de Niños Pedro de Elizalde. Esto no lo eximió de lanzar un crudo diagnóstico de la situación de la economía: “El Conurbano se está incendiando, las pymes están destruidas”.

Amado Boudou. En una polémica decisión, Carlos Zannini dictaminó a favor del ex vicepresidente en una vieja disputa sobre la pensión vitalicia que le corresponde por su cargo, y pidió que debe cobrar unos 350 mil pesos mensuales.

Dionisio Scarpin. El intendente de la ciudad de Avellaneda, en Santa Fe, es uno de los más férreos opositores a la decisión de intervenir y expropiar Vicentin, que tiene su sede en esa localidad. Y lanzó una de las frases más duras sobre la aptitudes del gobierno: “El Estado no puede cortar el pasto de la ruta 11, ¿cómo va a manejar una empresa como Vicentin?”.

Kaila. El perro presidencial, Dylan, tuvo una hija. El collie ya había sido padre de Próceer, y ahora, en plena cuarentena, nació la cachorra, que ya tuvo foto oficial junto al presidente Alberto Fernández. Como corresponde, fue presentada el 16 de junio en las redes sociales de su padre, que tiene 283 mil seguidores en Instagram y 46 mil en Twitter.

Miguel Pesce. El presidente del Banco Central autorizó a emitir, en lo que va del año, la cifra récord de más de $ 1 billón para financiar al sector público. Es la más grande de los últimos 30 años. Además, aumentó las restricciones para la compra de dólares, pero explicó que tiene la intención de aliviar las restricciones monetarias si el Gobierno llega a un acuerdo con los acreedores externos.

Marcelo Gallardo. El entrenador de River Plate fue elegido por el presidente Alberto Fernández para hablar sobre la vuelta del fútbol argentino, algo que se supone muy lejano. Pero algunos días después de esa reunión, el director técnico tuvo una queja muy fuerte con las autoridades de la AFA y expresó que “no se aguanta más que los jugadores no puedan entrenarse”.

Romina Malaspina. La ex Gran Hermano, que conduce uno de los segmentos informativos de Canal 26, salió al aire con un top traslúcido y sin ropa interior, que generó polémica. Recibió críticas de quienes lo consideraron inadecuado. Y respondió: “Dejen de hacerse las mojigatas. Mientras sigan viendo tetas como algo ‘anormal’ vamos a ir para atrás. Evolucionen”. Ella misma, después de verse en un video, señaló: “Uy... es un montón”.

Sergio Berni. El ministro de Seguridad bonaerense fue uno de los funcionarios más verborrágicos y polémicos de este tiempo de cuarentena. No sólo por los dardos que le dedicó a su par en Nación, Sabina Frederic, sino por aparecer blandiendo un arma en un operativo donde se intentó detener al supuesto asesino de un jefe de Gendarmería en Zárate y proponer un retorno a la cuarentena más estricta y sin transporte público durante dos semanas, lo que fue desechado por el gobierno nacional.

Carlos Tévez. El 9 de junio intentó trasladarse hasta la ciudad de Tandil para jugar al golf, pero un control de tránsito en la intersección de las rutas 226 y 74 se lo impidió y lo envío de vuelta al campo donde transcurría su cuarentena. El Apache, más allá de este episodio, habló sobre su futuro en Boca Juniors: dijo que continuará y que, además, donará todo su sueldo.

Lizy Tagliani. Luego que dos integrantes de la producción de “El precio justo”, que se emitía por Telefe dieran positivo de Covid-19, la conductora se hizo el hisopado y el test señaló que había contraído el virus. El 19 de junio lo comunicó a través de sus redes: “Quiero contarles que mi test por COVID-19 ha dado positivo. Por suerte, me siento bien. Estoy en casa manteniendo todos los cuidados necesarios. Gracias a todos por su amor incondicional. No tengo ningún síntoma... Les pido unos minutos, quiero procesar esto y contesto todo”.

Conrado Estol. El neurólogo argentino fue uno de los primeros en darle importancia a la cuarentena como método de frenar la curva de contagios. Pero al mismo tiempo, en dudar si la cantidad de infectados y muertos que mostraba nuestro país no se debía a la baja cantidad de testeos. A principio de abril ya decía: “Por más que hayamos declarado la cuarentena en el momento correcto, por más que hayamos sido unos adelantados en el aislamiento preventivo, que no se haya duplicado el número de infectados es extraño”, y añadió: “Nuestro testeo es uno de los más bajos del mundo”.

Martín Insaurralde y Jésica Cirio. El intendente de Lomas de Zamora, confirmó el 12 de junio que se había infectado con Covid-19 a través de sus redes sociales: “Di positivo de coronavirus. Como sociedad, hoy atravesamos el momento más difícil porque nos acercamos al pico de contagios. Les pido que se cuiden y que tratemos de minimizar el riesgo entre todos y todas. Por favor, quédense en sus casas todo lo que puedan”. Fue el primer político de renombre que se contagió, y se conoció que varios miembros de su entorno también lo hicieron. Recuperado de un cáncer y asmático crónico, fue Internado en el hospital de Llavallol de su distrito, recibió transfusiones de plasma y recibió el alta tras 12 días de internación. Su esposa, la conductora de Morfi no se contagió. Aislada junto a la hija ambos, Chloe, desde el 12 de junio, fue la vocera del intendente y contó los momentos en que su marido comenzó a desarrollar la enfermedad: “El miércoles a la noche me dijo que sentía mal y que se iba a acostar. Yo le llevé un té y hablamos que era por la época del año, que en otras ocasiones había sido peor. Le hice masajes en la espalda con crema de eucalipto a ver si eso lo ayudaba...”

María Fernanda Raverta. Llegó a la ANSES en reemplazo de Alejandro Vanoli. Con formación en Trabajo Social, carrera de la que egresó en la Universidad Nacional de Mar del Plata, proviene del equipo de gobierno de Axel Kicillof, donde se desempeñó como ministra de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires. En las últimas elecciones se presentó como candidata a intendente de Mar del Plata, donde perdió por escaso margen con Guillermo Montenegro.

Cristina Pérez. La periodista, que conduce el noticiero más visto de la televisión junto a Rodolfo Barili, suele decir las cosas sin tapujos. Esta vez, el cruce lo tuvo con el presidente Alberto Fernández por una pregunta que le hizo sobre la situación de Vicentin. Luego, Pérez se preguntó si el mandatario “tenía necesidad de humillarme”. Otra situación que vivió con su compañero de pantalla fue enterarse del resultado del hisopado que le hicieron a ambos al aire: dio negativo en los dos casos.

Federico Saavedra. Es el médico de Alberto Fernández desde hace una década. Y después del viaje a La Rioja del presidente junto a Daniel Arroyo -tras el cual el ministro de Desarrollo fue aislado por haber sido contacto de Martín Insaurralde- emitió un comunicado pidiéndole al primer mandatario “continuar desempeñando sus tareas habituales en su residencia y restringiendo al máximo posible el contacto interpersonal”.

Samanta Casais. La finalista de Bake Off se vio envuelta en una polémica cuando por las redes sociales se conoció que era una pastelera profesional, que había trabajado en un afamado restaurante de San Telmo. El programa de Telefe está planteado como un concurso de pasteleros amateurs. Pero el repudio en la web cambió de tono cuando se supo que fue acusada de homicidio culposo por atropellar a un jubilado en el 2017, que falleció meses después de estar en coma. Finalmente, el juez decidió que cumpliera una probation.

Carlos Menem. El 13 de junio, el ex presidente ingresó al Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento (IADT) luego de sufrir un cuadro de debilidad muscular y baja saturación de oxígeno en sangre. Tras ser hisopado y descartarse un contagio de coronavirus, fue internado en terapia intensiva y su estado era delicado. Sin embargo, evolucionó favorablemente, y después de 9 días en la UTI, podría ser dado de alta próximamente.

Fernando Polack. El infectólogo, que dirige la Fundación Infant, está en pleno estudio de la eficacia del plasma para combatir el Covid-19 y fue prudente con la eficacia de este tipo de tratamiento: “Todavía no sabemos si el plasma de convaleciente sirve para tratar el coronavirus. No hay evidencia científica alguna en ningún lugar del mundo al 25 de junio de 2020 que indique que mejore o resuelva el coronavirus”.

Dady Brieva. El actor, en su programa Volver mejores, que se emite en El Destape, editorializó hablándole al ‘presidente. Entre pedidos como remover fiscales como Stornelli y encarcelar a ex funcionarios, dijo algo que provocó una enorme polémica, alimentó la grieta en plena pandemia y le valió repudios y apoyos: “Hagamos lo que hagamos, siempre vamos a ser Venezuela, los cubanos, el populismo.... Todos esos neologismos que inventaron ellos y para mí no son nada. Y la verdad que si vamos a terminar como Venezuela... si tarde o temprano vamos a ser Venezuela, seamos Venezuela ahora, loco. Punto. Ya está”.

Baby Etchecopar. Un hombre de definiciones fuertes, a principios de junio contó que había hablado con el ex presidente Mauricio Macri y que éste le pidió apoyar a Alberto Fernández para que no sea víctima de conflictos internos. Y más adelante cayó en el exabrupto en la mesa de Juana Viale, al señalar que “Hay que poner las bolas arriba de la mesa y hay que empezar a hablar sinceramente. Hoy, Cristina Kirchner, dense cuenta y no le busquemos la dialéctica: es el cáncer de la Argentina”.

Luis Scola. El capitán de la selección de básquet, que en los Juegos Olímpicos de Tokio hubiera sido el único en su deporte en disputar cinco veces ese torneo, sorprendió al mundo de la pelota naranja al decidir no jugar más en el Olimpia Milano y barajar la posibilidad de retirarse.

María Eugenia Vidal y Quique Sacco. El 16 de junio, la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal informó que dio positivo de coronavirus. En esta cadena de contagios, la referente de Juntos por el Cambio había estado en contacto con el diputado bonaerense Alex Campbell, quien el lunes se confirmó que estaba infectado tras haber estado reunido con dirigentes cercanos a Martín Insaurralde. A partir de ella, el que se contagió fue su novio, el periodista Quique Sacco. Este anunció que le habían hecho el hisopado en su programa de Radio del Plata, lo que desató gran preocupación. Y lo peor: contagió a su madre, Yolanda, que había viajado desde Bolívar, donde vive, a Buenos Aires para pasar la cuarentena con él.

Alejandra Vellice. La médica tucumana es directora del departamento de hemoterapia del Hospital de Clínicas, la que recibe a los donantes de plasma convaleciente que se recuperaron de Covid-19. Y es prudente sobre las chances, pero al mismo tiempo expresa esperanzas: “Vemos que a las 24 horas de transfundirse la primera unidad, según reportes, los pacientes tienen mejoría en la fiebre o dejan de tenerla. Pero no sabemos si alcanza para que se curen. Eso se podrá estudiar cuando haya una gran cantidad de pacientes”.

Nicolás Kreplak es el viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires aseguró que el distrito tiene 1.300 camas de terapia intensiva en los hospitales. Puesto a defender la cuarentena, aseguró que “nos queda poco tiempo, pocas semanas para poder revertir esta tendencia de cantidad de contagios”.

Karen Gómez fue una de las primeras argentinas en entrar en cuarentena. Estaba en Wuhan, China, cuando comenzó la pandemia. Allí estuvo aislada en la habitación de la universidad donde estudiaba, hasta que luego de varias protestas, junto a los argentinos que vivían allí fue rescatada. La segunda parte de su cuarentena la hizo en Kiev, Ucrania. Cuando arribó a nuestro país el 25 de marzo llevaba 60 días de aislamiento. Es decir, hoy cumple 155 días sin salir de su casa.

Rosario Algelt. Es la CEO local de Latam, que anunció el cierre de la filial argentina de la aerolínea chilena, que pone en jaque 1700 empleos. En marzo, la ejecutiva había señalado que “Esto es un tema global que afecta a todas las líneas. Hay algunos gobiernos que están ofreciendo financiamiento para rescatar a las aéreas. De esto, las empresas solas no salimos”. A pesar que el gobierno decidió abrir un canal de diálogo, fue enfática al advertir que “la decisión está tomada”.

Fernanda Vallejos. La legisladora kirchnerista tuvo dos definiciones polémicas en medio de la cuarentena. Por una lado, propuso que si el Estado continúa ayudando a grandes empresas sería “razonable” que obtenga a cambio “una participación en el capital” de esas compañías. Y como presidenta de la Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados avaló el impuesto a las grandes fortunas que impulsa su espacio.

Chiche Gelblung. El periodista, que se desempeñaba en Crónica TV y en América, fue internado el 24 de junio en el Sanatorio de Los Arcos con un cuadro de sepsis y neumonía tras haberse desvanecido en su casa. Luego de que le practicaran un hisopado, se confirmó que no tiene coronavirus. En las últimas horas se conoció que presenta una infección en una pierna. La situación actual del conductor “es estable, dentro del cuadro de salud delicado”. Fuente: Infobae.