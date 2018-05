Pablo Echarri: "Siempre fui muy apasionado en todo y un tanto soberbio"

Pablo Echarri estuvo como invitado al ciclo "Mejor de noche" que conduce Leo Montero por Canal 9 y habló de cómo es en lo personal y de su pasión por la política.





"Siempre fui muy apasionado en todo y un tanto soberbio. Sentía que había una cierta característica en mi, que tenía que ver con un aspecto soberbio que no me trajo buenos resultados", se sinceró el actor.





"Le pierdo cada día más el miedo a la discusión, entiendo que esa discusión debe ser respetuosa y argumentada", aseguró.





Y agregó: "Me apasiona la conversación política y es donde me desato. Siempre fui muy apasionado en todo y un tanto soberbio. Sentía que había una cierta característica en mi, que tenía que ver con un aspecto soberbio que no me trajo buenos resultados".





En tanto, reconoció: "La soberbia es algo que impacta directamente. El que es soberbio capaz no se da cuenta, pero si recibe las consecuencias. Hay quien lo ve, lo registra y lo resuelve. Sacarse de encima esa característica ayuda a afilarse bastante. La confianza, el creer en uno mismo no está relacionada con la soberbia o es un grado enfermo de la autoconfianza".



El video.