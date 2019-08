Ya son 14 los clubes de hockey que tienen techo en sus canchas

Posteriormente tomó la palabra el presidente de la Federación Sanjuanina de Patín, Guillermo Velazco, que además de señalar la importancia del techado, hizo hincapié en el apoyo a la dirigencia. "Si bien la infraestructura deportiva es fundamental, yo creo que es mucho más importante el apoyo a las instituciones para poder desarrollar las distintas disciplinas. En el hockey, presentamos la planificación estratégica 2019 y tanto Jorge Chica como el Gobernador nos apoyaron y pudimos asistir con las tres selecciones a Barcelona a los World Roller Games 2019". En otro fragmento de su discurso, el dirigente del deporte emblema en San Juan se refirió a San Juan como sede en 2021 de los World Roller Games diciendo "el hockey es San Juan no solo en Argentina sino en el mundo. En el 2021 vamos a hacer un evento con un alto grado de profesionalidad. Estamos marcando un camino a nivel mundial, tal como ha sido reconocido por dirigentes internacionales en los pasados juegos de Barcelona", cerró.

Posteriormente tomó la palabra el ministro de Infraestuctura, Julio Ortiz Andino y agregó respecto a la obra que "esta ha sido una obra muy particular porque tuvimos que hacer otras obras como achicar la pileta y agrandar la cancha, para que no solo quede techada, sino en buenas condiciones para que los chicos puedan hacer la actividad". Posteriormente resaltó también que "esta no es la única disciplina beneficiada. Si bien esta era una deuda con el hockey, esta obra también se usa para otras disciplinas y son realmente multipropósito. Al colocarle el techo, estamos ayudando en general al deporte. Otra particularidad es que ha sido muy democrática la decisión del gobernador porque vamos a completar en esta etapa todas las canchas de hockey, tanto en clubes chicos como grandes; clubes lejanos y clubes recientemente nacidos. Todos han recibido exactamente lo mismo, sin importar en absoluto las condiciones", finalizó.





Teniendo en cuenta la disfonía del gobernador Sergio Uñac, quien cerró los discursos fue el secretario de Estado de Deportes, Jorge Chica quien dijo que "Es muy grato que la gente pueda visualizar el esfuerzo que hace este gobierno y la decisión que ha tomado el gobernador por el deporte. Hoy podemos decir que el hockey llegó a los Intercolegiales después de 22 años; ahora también de los Juegos Binacionales por gestión del hockey de la provincia de San Juan. No solo eso, nos animamos a que el hockey, y San Juan, sea sede a nivel mundial de los WRG 2021 y por eso nos cruzamos de provincia y hemos desarrollado el hockey en San Luis, en La Rioja y seguramente también en Córdoba, Entre Ríos y Buenos Aires de la mano del presidente de la Federación, toda su comisión directiva y dirigentes de todas las instituciones", dijo.





En cuanto a al club del Barrio Rivadavia, Chica dijo "agradezco a esta institución de tantos años, a Rosita y a Héctor que han dejado la vida durante tantos años. Por aquí han pasado deportistas que nos llenan de orgullo, entre las que destaco por ejemplo a la judoca Ornela Gervasoni. En el día que conmemoramos el aniversario 169 de la muerte del general San Martín quería dejarles una frase que dice "No hay revolución, sin revolucionario". Esto comenzó con este gobernador, con la dirigencia y los padres que han materializado esta revolución".