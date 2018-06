Willy Caballero: "Ahora no hay que hablar, hay que trabajar"

El arquero del seleccionado argentino de fútbol, Wilfredo Caballero, se refirió este viernes a su error en el primer gol de la derrota sufrida ante Croacia, por la segunda fecha del grupo D del Mundial de Rusia, y expresó que atraviesa un momento "muy duro".

"Son momentos muy duros que hay que vivirlos", expresó vía WhatsApp el arquero de Chelsea de Inglaterra en diálogo con el programa televisivo "El diario de Mariana".

Consultado sobre qué le gustaría decir, el entrerriano, de 36 años y surgido de Boca Juniors, expresó: "Muchas cosas, pero ahora no hay que hablar, hay que trabajar. No hay que hacerse la víctima y no dar declaraciones".

Finalmente se refirió al estado anímico del grupo y concluyó: "Cualquier cosa que se diga se va a poner en duda, eso lo sé. Te agradezco, pero es mejor trabajar y pedir disculpas ganando, no hablando".

Caballero protagonizó un grosero error que desembocó en el primer gol de la derrota 0-3 ante Croacia y que dejó a la Argentina al borde de la eliminación del Mundial.

Embed





¿Podrá Argentina recuperarse y...