¿Wanda dio una pista sobre la presencia de Icardi en la Copa América?

A la Serie A le quedan tres fechas (una se juega este fin de semana) y finaliza el domingo 26 de mayo. Recién entonces Icardi podría comenzar sus vacaciones, aunque si es convocado para la Copa América, que comienza el 14 de junio en Brasil, no tendrá descanso.





Lo cierto es que desde el entorno del jugador creen que no será parte del plantel que jugará la Copa América, aunque hasta que no salga la lista no habrá certezas. Sergio Agüero, Lisandro Martínez y Matías Suárez parecen aventajarlo en la consideración del DT.

(Fuente: TyC Sports)