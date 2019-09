Wanda dijo que el nuevo equipo de Icardi era su peor opción

En declaraciones con el programa Morfi, Wanda remarcó: "El PSG era la peor opción desde la organización familiar, hubiese sido más práctico que aceptara una de las ofertas de clubs italianos. Todas las relaciones tienen crisis y la de Mauro con el Inter empezó a deteriorarse cuando rechazó en enero ser traspasado".













Sin embargo los más destacado es que Wanda dejó en claro su deseo de que en algún momento, Mauro Icardi pueda jugar en Boca: "Me gustaría que vaya a Boca. Imagino qué puede sentir un jugador en esa cancha. Yo soy de River pero no pondría piedras en el camino para que firme. Para mí hubiese sido una súper oportunidad de vivir este embarazo con mi hermana. Me encantaría volver al país y ojalá juegue ahí".













Para cerrar, la agente de Icardi agregó: "Con Boca nunca hubo nada formal. El que me conoce sabe que no busco un interés comercial propio. Lo hago por el amor que tengo por Mauro". De esta forma, Wanda Nara deja abierta la puerta para que en un futuro, no muy lejano, Mauro Icardi juegue en Boca.

Wanda Nara, esposa y agente de Mauro Icardi sorprendió a todos con sus declaraciones. A días de haber sellado su vínculo con el PSG por una temporada, Wanda dio a entender que Mauro se equivocó en ir al club francés y hasta se lamentó por no haber firmado con Boca.