Vuelve el turf con el Gran Premio Domingo Faustino Sarmiento

Este domingo volverá el turf al Jockey Club y el regreso será con la carrera más esperada del año. El Gran Premio Domingo Faustino Sarmiento, que no pudo disputarse el 11 de septiembre, será el plato fuerte para reanudar la actividad hípica en San Juan.

La 67ª edición del clásico será especial porque se desarrollará a puertas cerradas y todos los caballos que saldrán a la pista serán de San Juan para cumplir con todas las medidas sanitarias vigentes en la provincia.

Monte Pulciano, More Easy, Que Vaiven, Will Smit, Gianocchio D`Oro, El Maestrodelarte, Atlas Again y Vio Veces participarán en la carrera principal del domingo, prevista para las 16.30, que entregará $200 mil al ganador, $60 mil al segundo y $40 mil al tercero.

La actividad del domingo comenzará a las 8 y todo podrá seguirse en vivo a través de la web www.youtube.com/c/TURF SANJUANINO. En total serán 19 las carreras para la jornada más esperada por los “burreros” de la provincia.