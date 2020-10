¿Vuelve Di María a la Selección?

Fideo figura en la pre lista que Scaloni no dará a conocer públicamente. Después, habrá que ver si pasa el corte definitivo. Pero tras la polémica por su ausencia en la doble fecha inicial, el rosarino está otra vez en la órbita del DT para las Eliminatorias.

"Puede que se sumen algunos que no estuvieron". La frase de Lionel Scaloni abrió la puerta. El DT se refirió a la lista que ya le entregó con los citados de manera preliminar para los partidos contra Paraguay (el 12/11, a las 21,en la Bombonera) y Perú (el 17/11, a las 19.30, en Lima) y dejó en claro que habrá algunas vueltas. Una, esperada, no está confirmada: la Sergio Agüero, quien por la lesión que sufrió en el City se quedaría afuera.La otraes una sorpresa: Ángel Di María.

En principio, Fideo figura en esa extensa pre lista de 37 jugadores que el DT de la Selección armó para "estar tranquilos", como él definió, teniendo en cuenta los eventuales lesiones y también los contagios de Covid-19. Esta vez, esa nómina no será oficial como pasó en la última ocasión, ya que sólo se hará pública la definitiva, que el entrenador resolverá en estos días y que comunicará en el transcurso de la semana. Pero el jugador del PSG, técnicamente, vuelve a ser considerado.

Después, habrá que ver si Di María pasa el corte definitivo. Más allá de la polémica que despertó su no convocatoria en la doble fecha pasada, sobre todo a partir de sus declaraciones, la realidad es que Scaloni tiene varias opciones para ese sector de la cancha. Y aunque no sean de las mismas características de Fideo, se fueron ganando un lugar. Marcos Acuña (titular con Ecuador), Exequiel Palacios (de arranque ante Bolivia), Lucas Ocampos (de entrada en ambos juegos), Joaquín Correa (autor del gol en La Paz), Nico Domínguez, Lo Celso (baja por lesión en octubre)...

Pero está claro que la presión que ejerce la presencia de Di María, un histórico, y uno de los viejos laderos de Messi, es otra. De hecho, el debate en ese momento se generó por su buen presente en el PSG, pero también por el peso específico de su apellido. "No tengo explicación ni tampoco me la han dado", criticó el rosarino a Scaloni sobre su no convocatoria para el arranque de las Eliminatorias. "Lo aprecio y valoro, pero el equipo funcionó sin él", le respondió el DT. Parecía caso cerrado.

En efecto, después de la Copa América de Brasil 2019, en la que no fue titular, Fideo no volvió a ser llamado. No participó de ninguno de los amistosos posteriores. Y su ausencia parecía ser parte de la renovación que impuso Scaloni. Sin embargo, la relación entre el jugador y el DT siempre fue cordial.Por eso le llamó la atención a más de uno la crítica de Fideo. Pero por ese buen vínculo existente, luego del cruce mediático, volvieron a tener un contacto para aclarar las cosas.

La consideración, al menos en esta pre lista, marcaque Di María sigue estando en los planes del DT. Es una demostración de que su ciclo aún no está acabado. Y que el entrenador valora realmente su presente en el PSG y también que, cuando en la Copa América no fue titular, supo convivir con esa situación. Entiende que además de lo futbolístico, podría aportar mucho en esta transición, por su enorme sentido de pertenencia con la Selección.

Igualmente, no habrá lugar para todos. Y no debería sorprender, tanto como su presencia, que Fideo quede afuera de la lista definitiva. De hecho, habrá otros regresos que pueden restarle lugar (Tucu Pereyra, por caso), más allá de que habráalgunas bajas en la zona de volantes ofensivos/delanteros. No estarán esta vez Alexis Mac Allister ni Cristian Pavón.

Entre los regresos, habrá que mencionar también a quienes estaban en la primera pre lista para Ecuador y Bolivia y fueron desafectadospor diferentes razones: Giovani Lo Celso, Germán Pezzella (aunque habrá que esperar porque también se lesionó), Walter Kannemann, Nicolás González y Agustín Marchesín (quien ocuparía el lugar de Juan Musso).