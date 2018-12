¿Vuelve? Almirón pidió a Emmanuel Mas para su nuevo San Lorenzo

Uno de los pedidos de Jorge Almirón cuando arribó a San Lorenzo fue que necesita refuerzos para levantar a un equipo que no tuvo el semestre deseado.

Ya con la primera mitad de la Superliga consumada, el DT azulgrana no pierde el tiempo y comenzó a delinear el plantel 2019 del Ciclón. El ex técnico de Lanús pretende a dos jugadores de Boca que no fueron tenidos en cuenta por Guillermo Barros Schelotto en el último tiempo: Emmanuel Mas y Emanuel Reynoso.

El lateral izquierdo sanjuanino, campeón con el Ciclón de la Copa Libertadores 2014, perdió el puesto con Lucas Olaza y será aún más relegado cuando el colombiano Frank Fabra se recupere de su lesión en la rodilla. Por su parte, Bebelo nunca encontró su lugar en el Xeneize y tiene varias ofertas para cambiar de rumbo. ¿Se mudarán a Boedo?

Por otro lado, Fernando Belluschi recibió el OK del entrenador para seguir en el Ciclón. El mediocampista de 35 años ya está recuperado de la tendinitis rotuliana que lo alejó siete meses de las canchas y, a pesar de que su contrato vence el 30 de junio del 2019, su continuidad estaba en duda.

Los que no serán tenidos en cuenta por el director técnico son Gabriel Gudiño, Alexis Castro y el Travieso Hernández.

Fuente TyC Sports.