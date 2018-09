Vuelta al ruedo: Maradona fue confirmado como DT de Dorados de México

Diego Maradona se pondrá otra vez el buzo de entrenador tras un breve paso por la dirigencia. El 10 dejará su lugar como presidente del Dynamo Brest de Bielorrusia para ser el técnico de Dorados de México.





Maradona recibió la propuesta del club de Sinaloa y no dudó. Diego no estaba muy conforme con su presente en Bielorrusia donde no se habrían cumplido algunos pedidos que hizo para el armado del plantel.





Dorados disputa la segunda división del torneo mexicano y no tuvo un buen comienzo. Acumula sólo tres puntos en las primeras seis fechas. "El Pez" todavía no ganó y cosechó tres empates y tres derrotas. El dato positivo es que clasificó a los octavos de final de la Copa México.





El ex entrenador de la Selección Argentina llegaría con el cuerpo técnico que tuvo en su última experiencia en el fútbol de Emiratos Árabes. Luis Islas se destacaba entre el grupo de colaboradores.