"Sé que voy a volver a Boca... y me encantaría"

Leandro Paredes, mediocampista del PSG de Francia, manifestó sus ganas de volver a Boca, club donde nació futbolísticamente. De todas maneras, el jugador no se puso plazos para un posible retorno.

"Prometer, no prometo nada. Sé que voy a volver. Ojalá que me quieran el día que quiera volver. Me encantaría. Lo dije desde el primer momento. Mi sueño es volver estando bien, para jugar", expresó en TyC Sports Verano.

Por otra parte, recordó sus inicios, de la mano de Claudio Borghi y Julio César Falcioni: "Siempre viví muy tranquilo, sabiendo que tenía que aprender muchísimo. Después, el tema de jugar poco y demás, fue por decisión de los entrenadores. Después con Julio, que jugué bastante, pude aprovechar. Cuando jugaba menos, tomé la decisión de irme".

Actualmente, Paredes es pieza fundamental en el esquema de Lionel Scaloni, quien encabeza, desde hace más de un año, una renovación en el plantel de la Selección: "Desde el primer momento asumimos la responsabilidad. Sabíamos que nos toca ponernos una camiseta muy especial, muy grande, con mucho peso. Venían de jugar jugadores importantes. Lo hicimos con mucha tranquilidad, sabiendo que podíamos estar a la altura. Vamos por el buen camino".

Entre los desafíos de este 2020 con la Celeste y Blanca, afrontará las Eliminatorias y la Copa América, la gran meta de este equipo: "Ojalá, es el sueño de todos, el objetivo principal de todos nosotros. No hay un día en que no piense en eso".

Por último, se refirió a Kylian Mbappé, su compañero en el PSG y una de las grandes figuras del conjunto parisino: "Es un fenómeno, un monstruo. Tiene todo. Ojalá siga de esa manera, como el chico que es".