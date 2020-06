La Volpe: "A Riquelme lo doy vuelta como una media y le pinto la cara"

Ricardo La Volpe, ex entrenador de Boca entre otros, chicaneó a Juan Román Riquelme y lo desafió a que sea contratado como Director Deportivo del Xeneize.

"Sería muy bueno que me llame, porque podría enseñarle muchas cosas de táctica y estrategia.Lo doy vuelta como una media. Le pinto la cara", afirmó el DT a DirecTV Sports.

El Bigotón explicó cómo hubiese hecho jugar al actual vicepresidente segundo de Boca en su equipo:"Lo hubiese puesto suelto".

Sobre lo táctico remarcó su negativa a utilizar el esquema 4-3-1-2 a lo largo de su carrera y destacó que"al enganche lo absorbían los dos mediocampistas de contención".

Por último se refirió a los rumores que hace un tiempo indicaban su alejamiento de la dirección técnica: "Es mentira que me retiré como entrenador.Me cansó el fútbol, porque no me dieron los jugadores que necesitaba. Todo lo manejan los representantes".

(Fuente: Ovación)