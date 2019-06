Viene el juicio: Lavezzi llevará a Gabriel Anello a la Tribunales por la "historia del porro"

La Selección Argentina se preparaba para enfrentar a Colombia allá por 2016 en una instancia decisiva para mantener vivas las chances de ir al Mundial de Rusia. Por esos días, el DT del conglomerado local era el Patón Bauza. De buenas a primeras el seleccionador decidió que Ezequiel Pocho Lavezzi ni siquiera esté sentado en el banco de los suplentes.





"Ya estaba estipulado que los tres jugadores que habían quedado afuera en el primer partido contra Brasil iban a ir al banco de suplentes en este y y los tres que salieron, habían estado con Brasil. Y Lavezzi era uno de los tres (Musacchio y Buffarini, los otros). Esto de Lavezzi que salió ayer (por el mensaje de Anello) es algo que no tiene nada que ver porque la decisión estaba tomada", explicó ese año Edgardo Bauza.





El Pocho Lavezzi llevará a juicio al periodista que lo acusó de "fumar porros"



Sin embargo, el periodista de Radio Mitre, Gabriel Anello, afirmó desde su cuenta de Twitter que la determinación del Patón tenía que ver con una situación vivida en el seno de la concentración. Dijo, de manera muy segura, que Lavezzi había fumado marihuana y que fue visto por el cuerpo técnico. Ante sus dichos, los futbolistas informaron en rueda de prensa que iban a cortar el vínculo con los medios de comunicación y fue el propio Lionel Messi quien encabezó la movida.





De inmediato, el ex San Lorenzo, a través de su abogado, Mariano Cuneo Libarona, inició una querella que tres años después tendrá un juicio oral por los "daños generados" a su persona, "su familia" y en "su trabajo".





"Lavezzi queda fuera del banco de suplentes mañana por el porro q se fumo anoche en la concentración? Pregunto ... solo pregunto", fue lo expuesto por Anello. Pero también: "Lavezzi se fuma su segundo porro en la concentración y el impresentable es quien los dice... Tenemos la selección y jugadores q merecemos".

gabriel anello.jpg



Según puedo confirmar Primiciasya.com, ya se agotaron las instancias de mediación entre las partes y ahora Libarona está presentando los testigos para que se fije la fecha del inicio del juicio oral. El nombre más fuerte que Lavezzi tiene en la lista de personas que estaban junto a él en esa concentración es el de Lionel Messi, quien ya le habría dado el ok a su ex compañero para declarar en contra de Anello.





Desde el entorno del periodista de Mitre le vociferaron a este portal que el colega estaría bastante preocupado por la querella que debe enfrentar ya que no contaría con el respaldo correspondiente para avalar la información publicada. Pese a declarar en 2016 que "ojalá me lleve (a Tribunales) para que yo le pueda demostrar no solo eso que dije sino más cosas de su vida personal" la realidad indicaría que tiene grandes chances de perder un juicio millonario.





Al parecer la información que el periodista del ascenso largó habría sido parte de un enojo familiar con quien era su pareja por elogiar la belleza del Pocho y por una sospecha sin confirmar de que entre ellos podría haber existido una historia de amor. Según sus allegados, el comunicador lo vio en el mismo edificio donde vivía su pareja, ató cabos y con una presunción errónea disparó lo del porro a modo de vendetta.