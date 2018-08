Video: Del Potro aconsejó al astronauta que jugará en el espacio

A modo de promoción para el US Open que comenzó el martes con los partidos de la qualy, Juan Martín Del Potro tuvo un divertido diálogo con Andrew Feustel, un astronauta estadounidense que está en el espacio y que intentará jugar el primer partido de tenis fuera de la tierra. Al experimento coordinado entre la NASA y la organización del último Grand Slam del año no le faltaron referencias sobre Argentina.





Qué dijo Delpo. "Lo más difícil del torneo está al comienzo, cuando todavía no estás acostumbrado a la dinámica de los juegos. Después, con el correr de los partidos, me voy acostumbrando a todo y ganando confianza", afirmó el tandilense sobre la complejidad inicial del US Open en un ida y vuelta sobre varios temas.





US Open y New York. "Me gusta pasear en esta ciudad. Voy al cine, a ver algún concierto o algún partido de básquetbol. Y además tengo muchos fans argentinos que vinen a verme, así que es mi torneo favorito", le contó a Feustel.





El 3 del mundo. "Tengo el mejor ranking de mi vida ahora, aunque este torneo lo gané en 2009, así que estoy bastante más viejo. Quiero jugar lo mejor posible y tener toda la energía para mis fans en esta ciudad", contó con gracia.





Argentina. "Tengo varios apodos. También me dicen 'La torre de Tandil', que es mi ciudad. No sé si podés verla desde ahí. Sos muy famoso en Argentina después de esto, porque todos estaban esperando nuestra conversación, así que tenés que ir", lo invitó Delpo.