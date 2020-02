Vicino habló del trágico momento que se vivió en el TC Mouras

Después de una jornada sabatina complicada, el mendocino Lucas Vicino se preparó para disputar la primera final del año del TC Mouras, en el autódromo de Concepción del Uruguay.

Partiendo desde la posición 27 con el Ford del equipo de Rodolfo Di Meglio, se dispuso a tratar de avanzar lo máximo posible apelando al buen ritmo de su auto. Y tras una buena largada fue avanzando posiciones, pero rápidamente apareció el Auto de Seguridad, el cual lo hizo en varias oportunidades.

La carrera duró muy poco porque cumplido el sexto giro se detuvo con bandera roja y unos minutos se dio por finalizada. La razón puntual fue el accidente que sufrió el banderillero Patricio González, quien fue rápidamente trasladado a un centro asistencial de la ciudad entrerriana, pero lamentablemente falleció unos minutos después.

La congoja se apoderó de todo el autódromo y las palabras fueron muy pocas por parte del piloto mendocino: "No hay mucho para decir, simplemente acompañar a la familia de este colaborador y ojalá descanse en paz. No me resulta fácil pasar por estas situaciones".

La ACTC confirmó los resultados de la carrera otorgando el total de los puntos, los cuales se llevó Juan Manuel Tomasello. En el caso de Vicino, quedó clasificado en el puesto 21 y sumó 14 unidades.

La próxima fecha será el 1 de marzo en el autódromo Roberto Mouras de La Plata.

Fuente Prensa Lucas Vicino.