Verón sobre las elecciones en Boca: "Votaría a Riquelme"

La Brujita destacó que "no me sorprende que se meta en política". Además, sobre su experiencia, agregó: "Me provoca alegría y satisfacción que alguien que viene del campo de juego decida entrar en la incomodidad de ser dirigente. Le diría que se rodee de gente capaz y que disienta de su pensamiento".





El presidente de Estudiantes también se refirió a las diferencias con las que Riquelme deberá lidiar en relación a su época de futbolista. "Deberá entender que no son solamente 90 minutos y que forma parte de un proceso. Deberá tener la paciencia y habilidad que tenía dentro de la cancha", manifestó.





Con respecto al complicado momento que atraviesa Gimnasia, el máximo dirigente del Pincha indicó que "a la ciudad le conviene que a los dos equipos les vaya bien". En tanto, se solidarizó con lo que le sucede al Lobo y añadió: "Sé lo que es pasar por momentos difíciles. No le deseo el mail a nadie".





El nuevo estadio fue otro de los temas que tocó Verón, quien destacó que "si hay algún club que se puede meter entre los grandes para pelear campeonatos nacionales e internacionales es Estudiantes". En tanto, cerró: "Pasamos grandes momentos en el Único, pero es importante volver a casa".

(Fuente: TyC Sports)