Vélez venció al Rojo y se metió en la lucha de la Superliga

Vélez logró una importante victoria al derrotar como local a Independiente por 2 a 0 en un entretenido encuentro que jugaron en la mañana dominical en la continuidad de la novena fecha de la Superliga.









El conjunto de Liniers se puso en ventaja a los 27 minutos del primer tiempo por medio de un tanto de Maximiliano Romero mientras que a los 30 de la segunda etapa Thiago Almada, con un golazo, selló el triunfo.





Con este resultado, el equipo dirigido por Gabriel Heinze sigue prendido entre los principales lugares del torneo, a la espera de que caigan los de arriba.









-Síntesis-

Vélez: Lucas Hoyos; Tomás Guidara, Lautaro Gianetti, Gastón Giménez, Braian Cufré; Nicolás Domínguez, Fernando Gago, Lucas Robertone; Agustín Bouzat, Maximiliano Romero y Lucas Janson. DT: Gabriel Heinze.

Independiente: Martín Campaña; Fabricio Bustos, Alan Franco, Alexander Barboza, Gastón Silva; Pablo Pérez, Lucas Romero, Juan Sánchez Miño; Domingo Blanco, Sebastián Palacios y Cecilio Domínguez. DT: Sebastián Beccacece.

Gol en el primer tiempo: 27m Romero (VS).

Gol en el segundo tiempo: 30m Almada (VS).

Cambios en el segundo tiempo: 10m Andrés Roa por C.Domínguez (I); 18m Thiago Almada por Janson (VS); 25m Cristian Chávez por Barboza (I); 32m Leandro Fernández por Romero (VS); 38m Francisco Pizzini por Pérez (I) y 45m Pablo Galdames por N.Domínguez (VS).

Estadio: José Amalfitani (Vélez).

Árbitro: Germán Delfino.