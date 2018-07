Valores ante todo: en un partido de rugby juvenil no hizo falta el VAR

Las categorías M19 de Marista y Mendoza RC se medían por el torneo mendocino de rugby. Marista ganaba 27 a 26 cuando Francisco Casado fue tackleado ingresando al in goal. El árbitro no pudo ver con precisión el movimiento del apoyo y no se quedó con la duda. Decidió consultarle al jugador y éste le confirmó que había soltado la pelota un segundo antes. La jugada, que todos daban por try, no fue convalidada cuando restaba poco para el final.

Ese tipo de jugadas son revisadas decenas de veces a través del video ref (sistema similar al VAR del fútbol) en el rugby de elite. Acá no hizo falta por la sinceridad del rugbier.

El equipo de Casado perdió por un punto, pero el resultado quedó de lado ante la actitud del joven. El fullback recibió las felicitaciones de todos y esa honestidad llegó hasta las altas esferas de la Unión.

Los directivos de Marista enviaron una nota para resaltar el acto de Francisco Casado y enviarle saludos a todos los que participaron de la educación del jugador.

Mirá la nota: