Va por más: Cristiano Ronaldo llegó a los 700 goles con una exquisita definición

Cristiano Ronaldo no deja de batir récords cada vez que se enfunda la camiseta de las 'quinas' y se coloca el brazalete de capitán de Portugal. Frente a Luxemburgo, el portugués alcanzo los 700 goles en su carrera entre Sporting, Manchester United, Real Madrid, Juventus y la 'Seleçao' añadiendo dos ceros al 7 de su CR.

Y no fue un gol cualquiera. En el mano a mano ante Moris optó por una sutil vaselina. No es un recurso muy habitual en Cristiano, pero eligió buen momento para mostrarlo.A nivel de selecciones, únicamente el iraní Ali Daei (109 tantos en 149 duelos) supera a un Cristiano que va a por el asiático (lleva 94 con Portugal).

"No tengo dudas, superará mi récord", dijo Daei a MARCA rindiéndose al crack de la Juventus. "Con 34 años, Ronaldo sigue siendo top. No me sorprende en absoluto. Genéticamente y psicológicamente, es un deportista digno de estudio. Solo piensa en ganar, batir récords, alcanzar marcas y obtener siempre más y más. Es un fenómeno", señaló José Mourinho en el Canal 11. Ante Luxemburgo, Cristiano, que suma seis goles en cuatro partidos de clasificación para la Euro 2020, llegó a los 700, redondeando su currículum.

Sus 700 tantos se reparten en 973 partidos, de los cuales ha marcado en 458 y en 12 competiciones diferentes. Cinco tantos en 31 choques con el Sporting; 118 en 292 con el Manchester United; 451 en 438 con el Real Madrid; 32 en 51 con la Juventus; y 94 en 161 con Portugal son los números de un Ronaldo que es un especialista en los momentos finales: 168 de sus 700 tantos llegaron entre el minuto 76' y el 90'.Suecia, Letonia, Andorra y Armenia, a las que ha marcado cinco dianas, son sus oponentes favoritos cuando juega con Portugal. Y a nivel de clubes y en choques oficiales, Sevilla (27 goles), Atlético (25), Getafe (23), Celta (20)... y Barça (18) son sus preferidos.

Fuente: marca.com