UPCN venció a Once Unidos y quedó en tercer lugar en el Tour 4

La segunda parte fue luchada desde el inicio, con los dos equipos en gran nivel y fuerza en la ofensiva. El quiebre lo generó UPCN tras el 10-10 y, desde la presión de saque de Armoa, sumó cuatro puntos seguidos. Sin embargo, los marplatenses descontaron con Gazaba y luego empataron en 16; para pasar al frente con el servicio de Aulisi. Pero en zona de definición, Los Cóndores quebraron desde el contra ataque, quedaron 24-21 y lo cerró después Melgarejo: 25-21.

Once Unidos salió con intensidad en el tercer set, para tratar de descontar. Arriesgó más y entre Zelayeta y Gazaba le permitieron al local adelantarse 7-4. Los sanjuaninos batallaron e intentaron que el rival no tomara tanta ventaja; y así llegaron al 17-20. Once Unidos continuó manejando el juego, especialmente desde la defensa, para quedar 23-21. Pero entonces Pereyra y Armoa respondieron para igualar en 23. La tremenda reacción continuó con un ataque de Flores para el match ball y un error del rival (Gazaba) marcó el 25-23 para los sanjuaninos.