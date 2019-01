UPCN no pudo con Gigantes del Sur y cayó en el quinto set

UPCN San Juan Voley perdió este jueves ante Gigantes del Sur en su primer juego del año y por el octavo weekend de la Liga de Vóleibol Argentina. En un duro partido disputado en el Ruca Che de Nequén, el local se impuso por 3 a 2, con parciales de 25-19, 18-25, 27-25, 18-25 y 15-9. Los sanjuaninos ahora volverán a San Juan y rápidamente cambiarán el chip pues se enfocarán en la Copa Libertadores, ya que la semana próxima afrontará lna segunda rueda del Grupo 2 en Brasil, ante Sesi SP y Taubaté.





UPCN no entró cómodo al partido y de hecho no pudo hacer pie en el primer set. Con algunos errores, empezó a perder terreno y Gigantes lo aprovechó. Pese a batallar y tratar de alcanzar al rival, que lastimaba desde la contra, los sanjuaninos no tuvieron un buen cierre de set y el local aumentó la brecha, para cerrar 25-19.





El golpe de ese parcial perdido hizo reaccionar a Los Cóndores. Con mucha agresividad UPCN salió a jugar la segunda parte y rápidamente se puso en ventaja. Esta vez sin errores forzados y apelando a sus variantes, como el potente saque de Nikita Stulenkov, el conjunto sanjuanino fue ampliando la ventaja a lo largo del set, para imponerse 25-18 e igualar el encuentro.





Pese a un comienzo adverso, UPCN se recuperó tras estar 6-8 e igualó en 11. El bloqueo en el segmento fue importante, pues desde esa vía empezó a desnivelar y frenando los ataques de Gutiérrez y López (19-14). Sin embargo, el local no bajó los brazos y en una ráfaga descontó cuatro puntos, para empatar luego en 20-20. Se dio una definición cargada de emociones, porque UPCN estuvo a punto de cerrarlo (24-21), pero el local se recuperó y lo dio vuelta: 27-25.





UPCN pareció sentir el impacto, a la vez que Gigantes siguió firme y alentado por su gente, que copó el Ruca Che. El local se despegó 10-5, pero fue entonces que reaccionó el campeón. Con efectividad en su ataque y sólido en el contra ataque sumó una extensa racha positiva y logró empatar en 13. Y luego se despegó, para pasar a ganar 18-15 y cerrarlo 25-18.





El tie break tuvo el primer desnivel por parte de los sanjuaninos, ya que quebraron la paridad al ponerse 7-6. Sin embargo, Gigantes marcó ocho puntos consecutivos, para quedar match point: 14-7. Aunque UPCN pudo descontar algo, el local finalmente lo cerró 15-9.